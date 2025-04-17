快訊

清瘦柯文哲出庭眼神炯炯 小草見囚車吶喊「阿北加油」

大罷免成台中市長前哨戰 江啟臣想接班盧秀燕浮現危機

蔣經國日記／與張學良表面稱兄道弟 卻揭其信教是偽裝

聽新聞
0:00 / 0:00

一年6棟！私法人「打包式」購樓成風潮

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

政府「打住不打商」，不少人將置產眼光看往商業不動產，甚至砸重金整棟帶走，住商機構觀察實價，過去一年，「打包式」購樓蔚然成風，如士林區承德路四段一處12樓商辦，去年底以5億6,688萬元由私法人整棟帶走。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，士林近期有北士科議題，加上商辦自用與出租皆頗具效益，因此讓此類不動產成私法人購置標的。

根據台北地政雲最新揭露，士林區承德路四段一棟商辦大樓，總坪數為1,167.8坪，屋齡11年，樓層為12樓，去年底整棟以5億6,688萬元成交，買方則為私法人，為承德路四段上，有實價以來總價次高之交易。

賴志昶分析，此案屋齡已達11年，北市此類整棟出售案例較顯稀缺，加上近期北士科議題豐富，還有北市商辦需求日益高漲，致使該案能吸引私法人進駐。

住商機構觀察台北地政雲，近一年北市總價高於3億元且為整棟交易的商業不動產，其中4筆為商辦、2筆則為旅館。

賴志昶分析，近期整棟型的商業不動產交易旺盛，主要原因有三，一是此類商業設施若由相關業者取得，一來可供自用，亦可拿來出租，使用上較為彈性。

第二，此類物件由於產權單純，且多位於精華地段，未來長期可期待都更改建效益。

三是平均地權條例修正案通過後，私法人購置住宅需採許可制，但商用不動產不受限，私法人在資產配置思考下，資金轉向價格穩健的的商業不動產。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，此類商用不動產在市場具相當競爭力，尤其是在商業活動繁忙的蛋黃地帶，原因除了具有高租金潛力之外，近期面對金融海嘯風雨欲來，金字塔頂端族群居安思危，將資產移往較為穩固的投資工具，價格較具支撐且進可攻、退可守的商用不動產，成為此類族群資金停泊之處，這也是市場對於此類不動產仍抱持樂觀態度主要原因。

北市近一年整棟成交之華廈、大樓交易。（表／住商機構提供）
北市近一年整棟成交之華廈、大樓交易。（表／住商機構提供）

商辦 金融海嘯

延伸閱讀

創意私房會員...北市狼師曝光！保特瓶偷拍遭收押至今

保德信投信扎根REITs 贏得雙獎殊榮

4月27日北市「我是一片雲」親子音樂會 簡文秀揪您來唱歌看火金姑

麗山高中不當管教案遭糾正 北市教育局允續督導

相關新聞

房市3月「假性」回溫？專家：小心經濟瘋狗浪、建商已不敢開高價

住展雜誌17日發布最新市調，3月住展風向球轉為代表穩定的綠燈，分數45.9分，受到329檔期帶動的影響，預售推案量、新成...

8家東琉線輪船業者說好一起漲價！公平會開出千萬罰單

公平交易委員會近日裁定，東港至小琉球航線的8家船公司聯合調漲船票價格，違反《公平交易法》中的禁止聯合行為規定，合計裁罰新...

一年6棟！私法人「打包式」購樓成風潮

政府「打住不打商」，不少人將置產眼光看往商業不動產，甚至砸重金整棟帶走，住商機構觀察實價，過去一年，「打包式」購樓蔚然成...

遠東巨城生日同慶母親節 購物刷卡「超級369」一站購足

Big City遠東巨城購物中心歡慶迎接14歲生日，更要和一起寵愛最重要的媽咪！全台消費者最期待、獨家回歸的「超級369...

在不產鎢的台回收造礦！聯友躍全球前3大鎢酸鈉出口商…「城市礦山」怎麼做？

貿易戰引爆各國爭相針對稀有金屬課稅、禁止出口。但在不產稀有金屬「鎢」的台灣，新創公司聯友金屬透過循環應用廢料，抵禦地緣政治帶來的供應中斷風險。

好市多亞洲區總裁張嗣漢也斜槓！引進籃球訓練機掀革命…NBA明星球員也在用

籃球夢未竟，前籃球國手、好市多亞洲區總裁張嗣漢，攜手Shoot 360 亞洲區執行長鄭鑫，以隱身內湖辦公大樓內的四台籃球訓練機，扎根台灣籃球科技化訓練，創下每月200萬元業績。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。