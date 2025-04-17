一年6棟！私法人「打包式」購樓成風潮

政府「打住不打商」，不少人將置產眼光看往商業不動產，甚至砸重金整棟帶走，住商機構觀察實價，過去一年，「打包式」購樓蔚然成風，如士林區承德路四段一處12樓商辦，去年底以5億6,688萬元由私法人整棟帶走。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，士林近期有北士科議題，加上商辦自用與出租皆頗具效益，因此讓此類不動產成私法人購置標的。

根據台北地政雲最新揭露，士林區承德路四段一棟商辦大樓，總坪數為1,167.8坪，屋齡11年，樓層為12樓，去年底整棟以5億6,688萬元成交，買方則為私法人，為承德路四段上，有實價以來總價次高之交易。

賴志昶分析，此案屋齡已達11年，北市此類整棟出售案例較顯稀缺，加上近期北士科議題豐富，還有北市商辦需求日益高漲，致使該案能吸引私法人進駐。

住商機構觀察台北地政雲，近一年北市總價高於3億元且為整棟交易的商業不動產，其中4筆為商辦、2筆則為旅館。

賴志昶分析，近期整棟型的商業不動產交易旺盛，主要原因有三，一是此類商業設施若由相關業者取得，一來可供自用，亦可拿來出租，使用上較為彈性。

第二，此類物件由於產權單純，且多位於精華地段，未來長期可期待都更改建效益。

三是平均地權條例修正案通過後，私法人購置住宅需採許可制，但商用不動產不受限，私法人在資產配置思考下，資金轉向價格穩健的的商業不動產。