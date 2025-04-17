MBTI決定你的地球力Style！從國際評比×聲量排行拆解台灣企業的綠色魅力值

從日常生活發起綠色挑戰，讓地球變得越來越好！

你有想過嗎？拯救地球不一定要去亞馬遜種樹或發明新科技，其實從日常小事就能為環境加分！關燈比誰最快、挑戰每週一天蔬食日、搭捷運讓荷包跟地球都開心，甚至連發票都可以「無紙化」環保到底。別小看這些微小改變，當大家一起來，地球也會跟著變好升級。4月22日是世界地球日，不妨挑戰自己一個綠色新習慣，看你能為環境加多少分？

自2015年起，聯合國提出17項目標（SDGs，Sustainable Development Goals），立下全球永續發展標竿，每年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index）也會評選出在環境、社會與公司治理（ESG，Environmental, Social, Governance）方面表現卓越的企業，2024年台灣共42家企業上榜。這些企業透過減碳政策、創新技術及綠色供應鏈，不僅為環境永續盡一份心力，也為未來世代打造更健康、友善的生活與商業模式。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點2024年入選道瓊永續指數的10大台灣企業，看看誰是最會做永續的企業代表！同時，我們根據2024綠色生活21天挑戰，精選10大最夯的綠色行動，讓你輕鬆養成愛地球好習慣。最後更準備了一個超有趣的心理測驗，只要10道題目就能測出你的環保永續MBTI，驗證你的「地球力」到底有多強，快來挑戰看看吧！

No.1 統一超商

7-ELEVEN提供

統一超商已連續第6年入選道瓊永續世界指數成分股，在透明度與報告、稅務策略、資訊與網路安全、水資源、健康與營養、隱私保護等六大評比項目中獲得滿分，成為全台唯一上榜零售業。統一超商主動在永續報告書揭露15項重大ESG主題、成立風險暨資安管理委員會、制定水資源使用方針、發布氣候相關財務揭露報告書、持續導入TPIPAS個資保護制度，同時啟動職安保護計畫、制定人權政策，幫助樂齡、身心障礙者與新住民就業、校園產學合作，提升員工福祉與發展機會，成為上榜重要原因。

為了傳遞「地球永續，你我日常」理念，統一超商另成立永續發展委員會，跨單位組成減塑、減碳、惜食與永續採購四大小組，推廣OPEN iECO循環杯、高效智慧回收機等服務，引發網友高度關注。此外，7-ELEVEN推出蔬素食品牌「天素地蔬」、Simple-Fit低卡鮮食主題菜單，讓消費者購買享用就能參與綠色行動，藉由臉書社群曝光綠色行動，結合生活消費議題，增加網友對於環境議題的了解與參與，穩坐道瓊永續指數台灣企業網路聲量冠軍。

今年3月22日，統一超商匯聚全球逾550個永續夥伴及關係企業共同參與「Earth Hour 地球一小時」世界關燈日活動，這次也是首度跨海邀請逾4,100家菲律賓7-ELEVEN門市共襄盛舉，除了在20時30分至21時30分共同關閉7-ELEVEN門市招牌燈1小時，另外結合關燈互動體驗、LOCK醬關燈短影音挑戰、閱讀永續好鄰居同樂會，讓男女老少在線上、線下都能親身參與。

有鑑於自然保育與環境資訊基金會長期關注台灣山林、海洋、濕地等生態環境，守護超過300種植物與100多種動物，2009年起每年主辦民間「珊瑚礁體檢」，號召潛水愛好者下海監測全台與離島的珊瑚礁生態系，今年4月至7月，統一超商也與自然保育與環境資訊基金會攜手合作，邀請民眾「一塊」支持，成為動物好鄰居，用實際行動保護生態環境。

No.2 台積電

翻攝FB／台積電•愛•行動

被譽為護國神山的台積電，長期是企業落實永續的模範生，已連續24年入選道瓊永續指數成分股，打破全球半導體企業紀錄。創辦人張忠謀為了呼應讓社會更好的願景，於2011年親自定義「ESG矩陣表」，具體作為包含誠信正直、守法、反對貪腐、強化環保節能、重視公司治理、推動員工生活平衡、提供優良工作環境等，藉由台積電慈善基金會、台積電文教基金會推動公益活動。

從網路聲量觀察，大多來自媒體報導，其中以台積電在綠色能源發展方面最受關注。自 2020 年簽署企業購售電契約（CPPA）以來，台積電便積極投入再生能源領域，並成為全球第一家加入 RE100（全球再生能源倡議組織）的半導體企業，展現出強烈的綠電承諾與永續影響力。2023年4月與誠新電力簽訂再生能源聯合採購合約，打造再生能源與產業用電的媒合平台，同時以每年10億度、為期20年長期採購量為承諾，每年台積電認購5億度、另外5億度則邀請供應商共同認購，爭取穩定價格並降低供應商與子公司採用再生能源門檻，預計每年可共同削減約50萬公噸碳排量，20年約為25萬戶家庭1年用電量。

No.3 中華電信

翻攝基隆市政府

中華電信除了在2024年道瓊永續世界指數成分股榜上有名，這次也是第13年登上新興市場成分股，在22項永續評比指標中獲得13項全球電信業最高分。中華電信秉持創新創價理念，以AI技術驅動永續轉型，將AIoT導入動植物監測系統，並發布TNFD（The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures，自然相關財務揭露）中英文報告書，超前通過SBTi 2045年淨零目標驗證。

中華電信在ESG永續發展獲得網友關注，去年6月中華電信改造國立台灣海洋大學濱海校門公車候車亭，以永續海洋、數位賦能為設計理念融入在地特色，候車亭擁有智慧站牌，整合中華電信免費Wi-Fi上網服務、千里眼雲端即時監控系統及物聯網防災偵測平台，為居民與學生帶來舒適便利的候車體驗，達到倡議保育、維護海洋資源的效果。此外，中華電信針對基隆市智慧公車服務，不斷強化公車相關車載設備妥善率、導入多元支付驗票系統、打造全新資訊便民服務網、建置智慧站牌標準化管理系統，也為企業永續立下標竿。

No.4 中鋼公司

翻攝中鋼官網

中鋼公司長期致力於ESG政策，制定溫室氣體管理、能源管理、社會參與、職業安全、資訊安全、智慧產線等短、中、長期目標，希望能夠以兼具經濟成長、環境保護及社會共好作為永續發展志業。中鋼於2024年再度入選道瓊永續指數世界指數、新興市場指數成分股，其中社會、環境、經濟與治理評比獲得高度肯定。中鋼董事長黃建智曾說明，鋼鐵產業近年面臨景氣循環波動、地緣競爭態勢、三碳壓力（碳定價、碳關稅、碳中和）等挑戰，不過中鋼以高值化精緻鋼廠、發展綠能產業經營雙主軸，數位、低碳、供應鏈轉型行動，皆陸續展現成果。

中鋼去年5月將每日再生水使用量提升至7.02萬噸（約占每日補充用水量59%），另計畫於2022年至2026年投入15.5億元強化全廠電力系統韌性，從能源可靠度、智慧化應用等兩大面向著手，涵蓋提高太陽光電等再生能源比例、建置儲能設施、發展廠區微電網、開發電力需量預測模組、強化發電機組韌性及應用電力AI智慧模組等工作，全力研發節能減碳技術，深化AI技術於各生產製程環節應用，盼能達成2050年碳中和目標。

No.5 遠傳電信

翻攝遠傳官網

遠傳電信已連續6年入選道瓊永續世界指數成分股，在22項評選指標中獲得14項滿分。在環境政策與管理方面，遠傳總部大樓獲得台灣綠建築標章（EEWH）鑽石級綠建築、內政部建築能效1+級近零碳建築認證，落實低碳營運；在生物多樣性方面，攜手中央研究院生物多樣性研究中心開發「5G AI生態聲景蒐集器」，透過4G或5G網路監測全台野外環境音，了解氣候變遷對生物棲地造成的環境衝擊。此外，遠傳以AI打詐防駭、守護網技術，把關用戶網路資訊安全。

日前遠傳分享AI技術不僅能算出蓋基地台的最佳地點，還能讓山中遊客保持手機訊號，夜深人靜時，全台基地台則會輪流休息省電，預估年減碳排高達5.4萬噸，造成網友高度關注。還有家長在Ｍobile01上透露遠傳電信與政府合作班班有冷氣專案，每年可減少二氧化碳排放量約等於6座大安森林公園，「政府與企業合作，讓孩子們能在更好的環境上學習，希望透過教育的力量，來繼續培養他們對永續發展的意識和責任感」。

《網路溫度計DailyView》

MBTI勇闖十關快問快答！拯救地球就靠你了

《網路溫度計DailyView》

請點選心理測驗

看完台灣一些企業的永續作法，是不是也覺得他們所做的綠色行動很有意義呢？在小編介紹你我都可參與的十大綠色行動之前，先點擊連結來了解自己的「地球力」有多高吧！由《網路溫度計DailyView》製作的「MBTI勇闖十關快問快答！拯救地球就靠你了」，依據十道題目選擇符合自己的答案，像是「你的克制購物金句是什麼」、「看到路人亂丟垃圾怎麼辦」等題目，就能測出你是擁有哪種環保能力的超級英雄，了解屬於你的永續MBTI，以及適合執行的環保行動和環保夥伴，趕快揪朋友一起來玩。

No.1 不吃肉改吃蔬食

7-ELEVEN提供

已經吃習慣大魚大肉的你，要不要嘗試看看「不吃肉改吃蔬食」呢？新鮮的蔬菜、水果富含維生素、礦物質與膳食纖維，除了維生素有益身體健康，膳食纖維還可以避免便秘、降低罹患心血管疾病風險，讓你的腸胃更輕盈，又能減少碳排放量，一舉多得！

台灣蔬食相對其他國家容易取得，就算是外食族也可以選擇每週一日蔬食日，像是統一超商自2020年推出蔬素食品牌「天素地蔬」，不僅導入在地安心品質蔬果，也與米其林綠星陽明春天、小小樹食等品牌推出聯名鮮食。另外，統一超商與康是美、BEING fit門市合作，不僅推出「Simple-Fit」系列商品，消費者只要參考Simple-Fit一週飲食、運動菜單，就能讓生活過得健康又簡單，其中網友也推薦香烤雞胸鮮蔬餐、香草烤雞腿時蔬餐，「香烤雞胸鮮蔬餐這款蔬菜量給的比較足，種類也比較豐富，花椰菜不會硬硬的，喜歡毛豆」、「去7-11要飲控吃清淡我只吃這款跟香烤雞胸」。

No.2 精打細算、聰明消費

示意圖／Pexels

示意圖／Pexels

你也有突然腦袋沖昏頭，下單付款之後才發現不需要這件商品的時候嗎？在手指蠢蠢欲動準備加入購物車、輸入信用卡號之前，不妨先讓自己冷靜10秒鐘，思考自己是「想要」還是「需要」，接著確認是不是已經擁有類似的東西，最後看看帳戶餘額，釐清需求才能成功打消購買欲望。

一名28歲女網友分享自己正職年薪約120萬元、副業月薪約3萬元，但原PO只要一有錢就想花，儘管試過薪水入帳自動扣款買股票、定存，甚至賣掉沒有在用的東西、剪信用卡，惡性循環之下，存不到錢還背負逾10萬元卡債，於是上Dcard求助解決辦法。卡友也回應，「買棟房子，錢拿來繳房貸」、「辦一個帳戶，不要辦提款卡，薪水到帳匯款一定金額，強迫儲蓄」，多數網友也勸原PO要尋求心理諮商協助，「我曾經因為待在壓力很大的職場而買了一些不必要的東西，離職後回頭看才發現原來當時很多時候的購物行為只是為了紓壓，而不是真正需要或是想要那些物品」。

No.3 做好回收分類

7-ELEVEN提供

垃圾分類、資源回收是人人皆知的道理，但你真的有確實執行嗎？將廢棄物確實分類，就像是拯救廢寶特瓶、廢鋁罐、廢玻璃、廢紙及廚餘成為垃圾山的機會，小小的舉手之勞可以讓地球越來越乾淨！

想要有動力做好垃圾分類，推薦可以試試看「高效智慧回收機」！統一超商與統奕包裝打造高效智慧回收機，回收電池之餘，還能透過AI光學辨識回收並絞碎寶特瓶，消費者完成回收可獲取7-ELEVEN購物抵用金或OPENPOINT點數，回收塑料則會再製成統一超商門市制服、販售商品。

許多消費者使用後在PTT分享，「希望普及到台北以外，不然1公斤才幾元，給超商回收還比較賺」、「個人覺得是個很不錯的生活方案，有回饋金的動力，就比較容易促進垃圾回收及減量」。

No.4 愛惜食物不剩飯菜

7-ELEVEN提供

每一粒米、每一片菜葉都是經過農夫細心照顧、廚師料理的巧手，最後才能端上你的餐桌，結果因為味道不符合胃口，或是吃太飽吃不下，導致食物浪費，不僅是跟自己的錢包過不去，還會增加廚餘垃圾量。

為了避免過多剩食帶來環境衝擊，建議大家掌握「吃多少買多少」原則，如果家中有吃不完的飯菜，也可以變身炒飯、燉湯等創意料理。此外，四大超商響應珍惜食物行動，分別推出相關優惠：像是統一超商每日10時至17時，針對當日17時到期的鮮食祭出65折優惠；每日19時至19時59分、20時至隔日3時，分別針對當日24時與隔日3時到期的鮮食、麵包推出8折、65折優惠，消費者可同時搭配OPENPOINT APP「i地圖」追蹤鄰近門市i珍食品項與數量。省下荷包還能響應綠色行動也讓網友贊同，「發明的很不錯呀！不要浪費食物」、「i珍食65折超划算，當然搶，價位是熟食店家同款一半價格」、「真的遇過八點一到掃光i珍食麵包架上的人」。

No.5 種樹減少碳排放

示意圖／Pexels 示意圖／Pexels

想像一下，地球就像是一座超大型空氣清淨機，樹木則是它的濾網，專門吸收空氣中的二氧化碳，並釋放出新鮮氧氣，因此，種下一棵樹就像是替地球裝上一個更強效的濾網，不只讓空氣更清新，還能為小鳥、松鼠安家，也能透過光合作用有效減少碳排放，為環境帶來正向影響。

根據農業部數據，台灣常見的24種造林樹種中，碳固定能力（轉換係數）最高的前三名依序為相思樹（0.363）、光蠟樹（0.348）及台灣櫸（0.342），除了選擇高碳吸收能力的樹種進行種植，你也可以在家中陽台栽種綠色植物，或是號召親朋好友一起參加植樹活動，每種下一棵樹，都是為對抗全球暖化增添一份力量，讓未來的環境更加美好。

《網路溫度計DailyView》

分析說明

《網路溫度計DailyView》

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年03月03日至2025年03月02日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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