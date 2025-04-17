遠東巨城生日同慶母親節 購物刷卡「超級369」一站購足

Big City遠東巨城購物中心歡慶迎接14歲生日，更要和一起寵愛最重要的媽咪！全台消費者最期待、獨家回歸的「超級369」正式登場，購物刷卡最高享9%回饋，全館消費滿額禮、滿仟抽好禮、餐飲滿額贈，讓回饋全面升級。今年更集結超殺折扣：美妝保養限量組合2.3折起、日用消耗品3.5折起、母親節慶祝蛋糕82折起、送精選好禮，滿滿誠意一次到位。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示：「迎接一年一度的生日慶與母親節檔期，巨城攜手品牌精心策劃超值優惠，除了豐富的甜點美食寵愛媽咪外，搭上IP療癒風潮，團隊用心復刻10年前『阿MALL 絨毛造型娃娃』，還特別推出隱藏版，讓喜愛巨城吉祥物阿Mall的消費者收藏，屆時勢必掀起兌換熱潮，讓媽咪的節日充滿驚喜、好逛又好玩。」

自4月17日至5月11日，巨城重磅推出全台唯一「超級369刷卡回饋」，與17家銀行聯手祭出超狂回饋；凡加入巨城APP會員，單卡累計刷滿8,000元享3%、8萬元享6%、18萬元最高享9%電子抵用券回饋以及銀行滿額禮同步加碼！全館當日累計滿5,000元再送100元電子抵用券，還能參加抽獎帶回「知名品牌按摩椅」。

餐飲消費單筆滿1,500元也能兌換100元電子抵用券好康，VIP會員滿12萬元再獨享1,800元回饋！加上HAPPY GO卡點數最高8倍送、來店禮限量換，搭配HAPPY GO Pay更快速便利，巨城「超級369」買越多賺越多，好康不手軟。

巨城招商再展實力，話題甜品與人氣糕點快閃進駐，搶攻母親節商機。4F彰化排隊伴手禮「不二糕餅」隆重回歸、每日新鮮現做手作製作「根號拾」波士頓派、韓國姐姐經營的韓式馬卡龍「溫點온점」、堅持保留食材最原始的味道「Baker Yea」生乳捲；另外、B1 MANO MANO「紫戀/7吋」馬卡龍、饅饅好食「覆荔花束」、LADY KELLY「碧玉葡萄塔/6吋」等品牌推出母親節限定蛋糕，打造出專屬媽咪的甜蜜時光。

除了甜品也可以用一頓暖心的美食饗宴，說出對媽媽的感謝，7F主題餐廳多國菜系推出母親節限定套餐，YAYOI 彌生軒推出「春季新品-豪華四人套餐」特價2,360元，涓豆腐「我愛媽媽人氣四人餐」推薦價2,398元，帕泰家「米其林推薦-寵愛媽咪4 人餐」推薦價2,348元，歡迎消費者提前預訂共度家人歡聚時光。

母親節來巨城，逛市集、抽扭蛋、入手人氣角色與質感選物，一次滿足最有儀式感的寵媽行程！堪稱被壽司耽誤的扭蛋店2F「藏壽司」4月18日起攜手人氣動漫「SPY × FAMILY間諜家家酒」，推出聯名主題扭蛋，喜愛的粉絲有機會可收藏安妮亞、洛伊德與約兒一家人。B1 Norns即日起至4月30日購買SNOOPY、蠟筆小新系列商品任選二件商品95折、四件9折；滿699元再折80元。4月18日起5F邊緣工事市集帶來許多療癒小物，精緻有趣又充滿個性，快來巨城收藏個性好物。