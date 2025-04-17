4月27日北市「我是一片雲」親子音樂會 簡文秀揪您來唱歌看火金姑

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「我是一片雲」戀戀螢火蟲2025親子音樂會堅強卡司--聲樂家簡文秀（億光文化基金會/提供）
「我是一片雲」戀戀螢火蟲2025親子音樂會堅強卡司--聲樂家簡文秀（億光文化基金會/提供）

4月螢火蟲季到了，台北市政府工務局暨公園路燈工程管理處、大安森林公園之友基金會及億光文化基金會將於4月27日(周日)下午4點在大安森林公園舉辦「我是一片雲」親子音樂會，為市民帶來快樂的溫馨午後。

音樂會有民權國小弦樂團、師大管樂隊、台大校友合唱團、返璞歸真元氣太鼓、音樂磁場、黑旋風、薩克斯風孫維廷、聲樂家簡文秀及陳明虔，帶來民歌、流行金曲及世界名歌等，他們均是獲獎無數又深獲喜愛的大卡司組合。

簡文秀表示，對生態保育的重視絕對是一個已開發國家進步的重要表象，在此特別提醒民眾們，公園內三不「不放生、不餵食、不棄養」，違規者可處罰高達6000元喔！節目尾聲更邀請民眾一同歡唱〈恰似你的溫柔〉〈螢火蟲之歌〉，讓音樂會嗨到最高點。

依照往例，保留最佳觀賞區近百個席位給失智老人基金會、心燈啟智教養院、愛維養護中心、博愛長照中心及輪椅族們等，特別要強調的是，此次音樂會在舞台前方設置「心情溫度計QR code」，讓民眾測量自身情緒與心理健康，提供最即時的支持與幫助。音樂會免費免票，誠摯邀請前來戶外親子同樂，會後也可以參加特別安排的賞螢導覽。

現場特別贈送億光（2393）軍用材質高效能LED手電筒1,000支，索完為止。

大安森林公園 音樂會

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