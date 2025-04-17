百大創新機構 工研院大贏家

科睿唯安（Clarivate）昨（16）日頒發「2025全球百大創新機構獎」給台灣13家企業或機構，其中工研院九度獲此殊榮，是台灣獲獎次數最高的單位。也是亞太地區獲獎紀錄最多的研發機構。

此次得獎者還包括台積電（2330）、鴻海、聯發科、廣達、友達、台達電、緯創、瑞昱、南亞科、華邦電、華碩、中光電。

此次台灣獲獎家數名列全球第三、亞洲第二，是全球第三大創新機構地區，僅次於日本、美國，並連續四年評選為全球最具創新潛力的地區之一。

工研院在經濟部支持下，持續深化跨域研發優勢，創新能量在技術獨特性等專利指標上表現優異，從全球110萬家機構中脫穎而出，在僅有萬分之一上榜率下，連續八年九度獲獎，獲獎次數居亞太地區研發機構之首。

工研院院長劉文雄表示，工研院除了積極創新，提升智慧財產品質，更致力進一步將技術市場與資本市場聯結，專利不僅是防禦工具，更可作為市場進入的策略，更可藉此促進應用和融資。

工研院近年致力於建立「IP銀行」，與金融機構進行合作，讓創業者的「無形資產」能夠貨幣化，甚至可以向銀行融資，以利推動未來的創新與發展。

劉文雄強調，展望未來，將持續聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境及韌性社會，以及融合AI、資安、半導體晶片、通訊與智慧感測等智慧化技術的發展，以創新科技解決產業痛點，並深化台灣競爭力。

他更與出席的企業代表約定，「明年在創新的舞台上再見」。

科睿唯安表示，台灣企業在全球創新競賽表現亮眼，從2022年的九家，到2025年增至13家，這也顯示出台灣在電子和半導體領域的強大實力。

但隨著中小企業的增長，全球企業留在前100名的難度愈來愈大，除此之外，AI以及半導體等專業技術的相互交匯，讓專利申請變得更加複雜，但這同時也將帶動全球新興技術加速發展。