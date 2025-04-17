上市櫃協會東方領袖講座／張耀文：留住人才 十個解方

台灣上市櫃公司協會舉辦「東方領袖講座」，台灣大學電機系暨電子所特聘教授張耀文指出，人才是國家和產業發展的根本，台灣正面臨十大人才挑戰；根據牛津經濟研究院調查46國發表的「全球人才報告」揭露，台灣是人才流失最嚴重的國家，且人才流失主要在高科技產業領域。

張耀文應邀以「產業人才荒與因應方法」為題進行專題演講。張耀文指出，近年來台灣國際社會地位大幅提升，去年他造訪美國五個國家公園，遇到了三位接待員，分別詢問他來自哪裡？當對方知道是來自台灣，回答的竟然完全一樣，都是「semiconductor（半導體）」。

針對台灣的重要性，張耀文強調，國人不要夜郎自大，但也無須妄自菲薄。張耀文說：「超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳都勤跑台灣，就是來台固樁，因為CoWos是台積電（2330）的獨門秘方。」

不過，張耀文提醒，台灣人才短缺成因環環相扣。其中，人才流失的原因也非常多，包括：生活環境、生涯規劃、產業發展、教育制度、政治因素等都是；但連續五年「生不如死」嚴重的少子化情形，則是最大的國安問題。

因此張耀文將「少子女化」列為我國人才挑戰的首要因素，第二個挑戰才是「人才外流」。而十大人才挑戰還包括基礎能力弱化、技職體系崩解、教育制度僵化、教育資源錯置、產業發展迅速、產業轉型陣痛、人才向錢流動，以及地緣政治興起。

張耀文特別提到，或許台灣人普遍對地緣政治、兩岸關係沒那麼緊張，但是國際人才卻不這樣認為，而這個原因對於吸引國際人才來台卻是有非常大的影響。

張耀文除了列舉「人才十大挑戰」示警外，他還進一步提出「人才挑戰的十個解方」，他並將十個解方分別擬定在短、中、長期的規劃中。首先是一至三年的短期解方，包括廣開職業培訓、改善工作環境、加強產學合作、善用科技加值。三至五年的中期解方，則包括開發女性人力、引進國際人才、整合教育資源；至於五至十年的長期解方，包括改善教育體制、改良考招制度、優化教師招攬。

其中，關於產學合作加值人才培育部分，張耀文再提出七面向建議，包括研發合作、員工加值、人才招募、實習工讀、國際合作、數位加值、重點交流等。

張耀文在專題演講進入尾聲時則是語重心長的說，「扭轉少子女化的劣勢，才是回到根本的作法」。但是台灣因為長期低薪、高房價、工時過長、托育費用貴又潛存風險等，都是導致少子女化的主要原因。

張耀文再次示警，人口「生不如死」是嚴重的國安危機，政府和產業皆需積極應對，政府和產業應合作鼓勵生育，提供生育補助和照護福利；社會應推動支持婚育的性平制度，保障女性因家庭照護所需的工作權和福利制度。

台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉表示，美國總統川普端出的關稅政策，全球主要國家多認為是國難當頭，但若正向思考，還好不是只有一個國家國難，只要別人的待遇跟台灣差不多，也就不算太差。但更重要的是，無論世局如何變動、無常，「人才」在此時是最關鍵的重要課題，而專業更是當前所最需要，包括數位、科技等人才。