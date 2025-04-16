光陽改選 柯俊斌任董座 經營權之爭落幕

光陽昨（16）日舉行股東會全面改選董監事，會後董事會推舉原執行長柯俊斌升任董座，執行長職務遺缺不補；原董座柯勝峯轉任執行董事，經營權之爭正式落幕。

柯俊斌表示，接任後將從基礎的「品質、產品、信心、上下游整合，一步一腳印慢慢建立起競爭力」，未來營運大方向聚焦「油電並行」，目標帶領光陽重返榮耀。

在油電的發展策略上，柯俊斌表示，他推動的政策是油電並存，電車視市場與科技變化逐步發展，更希望機車產業立足台灣，放眼全球，未來有更好的發展。

至於市場傳言光陽土地資產豐厚，將有土地開發計畫，柯俊斌強調，短時間內沒有土地開發計畫，目前的工廠都在生產產品。

光陽經營權之爭和平落幕，最終由手握近兩成股權、第二大股家族的柯俊斌成功接任董座 ，並未走向前董事長柯勝峯喊話的「三大家族退出經營階層」。

業內分析，柯俊斌接下董事長大位後，面臨更多挑戰，安內攘外必須並行，除了安定紛爭後的浮動人心外，要如何提升多年前被三陽（2206）奪去的市場版圖，甚至是海外市場規劃等，都將是重大課題。

光陽成立超過60年，連續22年在台灣機車市場居銷售冠軍的地位，即使如今被三陽拿走三年的銷售冠軍，光陽在台灣機車市場的地位仍極為重要。在三陽從光陽搶下的三年銷售冠軍，每一年都是獲利豐厚。

雖然三陽還有四輪的汽車業務挹注，但機車事業才是獲利的主力。光陽在過去22年的長期穩定而豐厚的獲利下，股東不只收獲現金股利，還有來自光陽的轉投資收益，光陽雖然沒有上市，卻讓股東們賺得盆滿缽滿。

柯俊斌表示，生產優質產品以滿足顧客、帶給員工良好的工作環境、提供股東穩定的投資報酬、與通路及配套廠夥伴共享經營成果，一向是自己對光陽集團的期許與努力的目標。未來將致力於公司的長遠發展與永續經營，帶領優秀的專業經理人團隊，為光陽再創下一個輝煌篇章。

光陽前董事長柯勝峯表示，未來將以光陽集團執行董事身份，持續協助光陽集團進行全球產品規劃、集團策略發展、海外事業布局。