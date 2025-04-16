光陽一支代言廣告 打響名號

柯俊斌最廣為人知的職銜既不是光陽的執行長，更不是光陽的董事長，而是光陽的副總經理；因為集團一支產品廣告，不僅打紅了產品，也打響柯俊斌名號。

「我是光陽副總柯俊斌！」多年前，光陽機車的電視廣告首度由當時擔任副總的柯俊斌出馬代言，此話一出，讓「光陽副總」的名號從此跟著柯俊斌，像是一枚徽章，更像是他帶領光陽攻城掠地的印記。

柯俊斌擔任副總時，要傳達光陽的造車理念與機車保養的概念，找遍公司最後親自上場代言，不料一部廣告不只讓光陽經銷商的保養業務大爆發，更讓「我是光陽副總柯俊斌」深記人心。

柯俊斌從光陽基層做起，熟悉每一家經銷商，深入每個產品市場反應，在柯俊斌擔任總經理、執行長前，其實已是光陽實際操盤手。