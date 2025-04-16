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7月23日登場…亞洲生技大會 聚焦三主軸

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

全球生技協會（BIO）與台灣生物產業發展協會共同籌辦的2025亞洲生技大會將於7月23日登場。亞洲生技大會主席李鍾熙昨（16）日表示，今年以創新科技、投資高峰、區域合作三大論壇為主軸，由於美國總統川普推動對等關稅政策，預料將促成各國專家透過今年展會激盪更多區域合作的新契機。

亞洲生技大會是全球前三大、亞洲最大生技展會，目前有超過900家指標公司參展、使用2,200個攤位，有50國生技專業人士參與。隨著每年海內外參與人數增加，今年大會將結合兩項Demo Day及生醫園區參訪，整體活動從五天延長至九天。

台灣生物產業發展協會理事長劉理成表示，今年主題為「掌握亞洲生技新契機」，規劃三大論壇、亞洲生技大展、商機媒合會、公司展望說明會、主題研討會等活動。

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