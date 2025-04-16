承億集團進駐台中大屯郡役所 啟動跨界藝術展及徵件

華人最大文創設計旅店集團-承億集團進駐台中大屯郡役所！為推動藝術扎根生活、促進歷史空間活化，承億集團16日宣布，將於6月28日至8月3日推出首場跨界藝術活動展《郡役未來式：藝術入口》，並自即起公開徵件至5月10日，總獎金高達25萬元。

承億集團確認進駐經營台中市歷史建築「大屯郡役所」，而《郡役未來式：藝術入口》跨界藝術活動展，即是開啟郡役所的暖身活動。

承億集團以「跨域質變」為策展主軸，匯聚五位當代藝術家與新銳青年創作者共同展出，透過平面繪畫、立體雕塑等多元媒材，打造藝術與古蹟空間的深層對話，更開放免費入場，讓民眾能更貼近融入藝術生活。

不僅如此，展覽同步啟動公開徵件計畫，因反應熱烈，徵件截止時間加碼延長至5月10日，得獎作品將於《郡役未來式：藝術入口》跨界藝術活動展展出，並角逐總獎金高達25萬元的六大獎項，包括最高榮譽「狀元獎」12萬元與承億酒店住宿券等，展現承億集團長年扶植青年藝術力量、實踐創意與美學的核心理念。

承億集團表示，旗下「承藝術」將於6月28日至8月3日主辦《郡役未來式：藝術入口》跨界藝術活動展，強調集團的核心價值為情熱、創意、美學，企業使命是成為年輕人實踐夢想的基地。

承億集團長期支持新銳藝術家，承億文旅曾舉辦破百場飯店策展，高雄五星承億酒店更連續三年舉辦亞洲插畫藝術博覽會，並在去年首辦2024承億亞灣藝術節，致力於提供多樣化的展演空間，鼓勵新生代及青年藝術家創作。

承億集團更於2024年獲選為台中市歷史建築大屯郡役所的經營團隊，期待將藝術博覽會成功經驗帶到台中，未來也計畫引進複合書店咖啡廳、餐飲、藝術展覽等，為台中舊城區注入新活力。

而為活化台中大屯郡役所的多元展演空間，創造藝術家與旅客之間的交流平台，並推廣台中藝文產業，承億集團規劃舉辦藝術創作徵件活動，首站以台中大屯郡役所為作品展覽基地，推出《郡役未來式：藝術入口》跨界藝術活動展，未來也計畫到集團相關企業空間展出。

《郡役未來式：藝術入口》跨界藝術活動展邀請五位當代藝術家戴明德、蕭聖儒、陳郁璇、木白、THeresa H.參與，同時開放給來自高中及大專院校的新銳創作者共同展出，透過不同世代藝術能量的激盪，打造一場與歷史空間交織、與觀眾感官共鳴的藝術體驗。

展覽選址於台中具歷史意義的大屯郡役所，這座建於日治時期的官署建築，見證百年城市演變，如今成為文化藝術的交流場域，將古蹟空間轉化為藝術平台，開放民眾免費入場，讓藝術真正走入日常，也讓歷史建築注入新的文化活力。