智慧經營／貿聯董事長梁華哲 全球布局 找尋新機會

美國總統川普再度掀起關稅大戰，將對包括台灣在內的全球科技產業產生衝擊，在歐美亞三大洲全面布局的連接線束領導廠商──貿聯（3665）董事長梁華哲表示，其實，川普掀起的關稅戰，不見得全是威脅，有時也帶來一些機會，因為競爭對手不像貿聯在全球布局這麼完整，在沒有辦法配合客戶於全球生產之下，反而為貿聯帶來新的機會，因此，危機來臨時，有時候也會有新的機會跑出來。

精算成本 移轉產能

梁華哲表示，川普這是第二次擔任總統，與五、六年前他第一次上任時環境已經不同了，川普1.0時，客戶要求貿聯分擔關稅成本，現在進入了2.0，大家都已經有上次經驗了，貿聯在墨西哥與加拿大的布局，只有一個客戶要求共體時艱，可以看出，台商已經不太可能像上次一樣，完全依照客戶要求分擔關稅的成本。

當然，為了應付未來可能的關稅大戰，貿聯之前就已經配合客戶，展開全球布局，並把一部分的產能轉移到馬來西亞廠。

梁華哲認為，產能移轉與全球布局，也不是一夜之間的事情，例如從中國大陸昆山廠，轉移部分高速線的產能到馬來西亞廠生產，也花了一年多，這除了是關稅考量之外，也包括地緣政治的考量，畢竟與AI伺服器有關的零組件，最好是在中國大陸以外的地區生產。

事實上，客戶為了避開關稅，很早就要求貿聯到墨西哥生產，後來卻發現，其實，到墨西哥生產的總體持有成本，反而更高。他說，不少客戶要求貿聯在墨西哥生產，但講了一、兩年最後卻喊停，就是因為總體成本太高，尤其是運輸的成本嚇人，反而不見得划算。

洞燭機先 持續併購

至於在美國生產，成本也是很高。梁華哲指出，貿聯在美國底特律有一個廠，在加州擁有兩個廠，由於連接線大部分要人工製造，因此，小量生產是可以，但是在美國要大量製造是不可能的，因為不僅有人力問題，還有成本太高了，客戶也不會接受。

在關稅、地緣政治、成本、接近客戶與商業機會等綜合因素考量之下，貿聯仍持續展開全球布局與併購，目前貿聯在全球的據點，北美就有六個、歐盟15個、亞洲16個，可以說是全球布局最廣的線束廠商。

例如貿聯在3月中旬才宣布，將以2,430萬瑞士法郎的企業價值收購 Alpha Elektrotechnik AG 100%股權，規劃2025年第2季完成。

Alpha為高速列車及各式軌道交通工具提供高壓電纜解決方案，也是瑞士Pfiffner集團分拆出來的鐵道車輛事業單位。此舉等於擴大貿聯在歐洲的布局。

貿聯也在去年11月先後完成收購斯洛伐克EASYS s.r.o.與美國Cable Connection等兩家公司。其中EASYS 位於東歐，滿足半導體設備業務的需求、增加機櫃組裝與系統整合產能的全球布局。另外，貿聯台灣台南廠則在去年啟用，印尼巴淡島新廠也已經完工，主攻高速線及工業和車用線束組裝。

梁華哲強調，貿聯全球布局比競爭對手完整，根據上一次的經驗，其實關稅帶來很多機會，該公司會持續擴大全球布局，他透露，正在評估日本市場的併購機會，為下一波的商機而努力。