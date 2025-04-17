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創新平台／鳳梨葉取纖維 創造大商機

經濟日報／ 李珣瑛

環保意識抬頭，以植物纖維製作產品蔚為風潮。工研院合作綠冠農場，創新開發植物纖維一貫式機械取纖技術，30秒內經乾濕程序快速取出鳳梨葉纖維並分離葉渣料，提高取纖品質，鳳梨葉纖維後續可供應給紡織業者，葉渣料供應天然植物皮革開發等產業作為產品原料，可望創造億元以上產值，透過跨領域合作讓剩餘資材變身為新的有價材料。

鳳梨採收後留下的莖葉，過去多半被視為農業剩餘物，其實當中富含植物纖維，具有替代棉、麻或化學類功能性纖維的潛力，除了可作為紡織、皮革產業原料，還能應用汽車工業、航太、建築、生醫、食品包裝、休閒用品等領域，成為產業永續環保新選擇。

工研院中分院副執行長李士畦表示，鳳梨葉蘊藏豐厚潛力，提取後質感類似聚脂纖維，可用於紡織材料成為環保替代品，另外處理後的渣料甚至有取代動物皮革的潛力，加上鳳梨生長期用水量和碳當量遠低於棉花，更具經濟與環保效益。

鳳梨莖葉纖維取纖過程，包括刮除鳳梨葉的葉肉和防水層，經過水洗去除表面灰塵、土屑，接著進行脫膠、拋光、晾乾曝曬，現行多半仰賴人工，或是半自動式滾輪式機械，如果無法即時清潔加工，纖維內殘留的黏液會使後續處理更加困難，也會影響國際紡織廠採用為原料的意願。

由農糧署推動工研院開發的植物纖維一貫式機械取纖技術，將乾刮、濕刮、裁切、抽絲、清洗等步驟自動化整合，30秒就能完成取纖，且不論形狀或大小不一的鳳梨莖葉都能處理，此設備使鳳梨纖維提取速度提高超過50%，且纖維潔淨度達到80%。

這台結合乾刮、濕刮與梳理三大功能的取纖設備，相較現行設備，可謂集大成之作，更是全球第一台整合自動化取纖設備，但從無到有的研究過程非常不易。

初期團隊不熟稔鳳梨纖維背景，投入近兩年時間與綠冠農場多次測試、優化參數，也研究相關文獻，隨時帶著放大鏡觀察纖維刮淨程度，成天守在鳳梨纖維左右，終於突破困難，研發更高效取纖技術。

工研院串連農會、生產合作社及紡織業，成功開發出柔軟舒適的紡織品，搭配聚酯纖維、棉或麻等材料配方，能因應不同開發需求，創新方式不僅提升農民收益，農業剩餘物變身為高附加價值材料，助力循環經濟與企業的ESG發展。

工研院 環保 農業

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