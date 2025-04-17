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ESG最前線／導入ESG策略 提升組織韌性

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

在當今VUCA時代（Volatility波動性、Uncertainty不確定性、Complexity複雜性、Ambiguity模糊性）下，企業所面臨的經營環境快速變化、風險難以預測。氣候變遷、地緣政治、能源危機、全球疫情、科技顛覆等事件接踵而來，使企業不再能以過往穩定的經營模式應對當前的挑戰。此時，導入ESG（環境 Environmental、社會Social、治理 Governance）策略，正是一種提升組織韌性與強化應變能力的關鍵做法，也是回應不確定世界的核心競爭力。

面對波動性與氣候衝擊加劇的挑戰，企業必須強化氣候風險管理，這不僅有助於降低未來極端氣候導致的營運中斷，也能提前因應法規與市場的轉變。例如，導入碳盤查與碳足跡制度、設立明確減碳目標並規劃實施路徑，能協助企業預判碳費、碳稅等成本風險，提升在國際供應鏈上的競爭力。

這些行動也能呼應《氣候變遷因應法》的規範，降低法規不確定性帶來的營運衝擊，並建立穩健的環境因應架構。

在供應鏈方面，企業若僅仰賴單一來源或無法掌握上游風險，極易在突發事件中受創。透過導入永續採購制度、進行供應鏈碳風險與社會風險評估，企業不僅能更靈活調整供應策略，也能在供應鏈斷裂時迅速找到替代資源，提升供應鏈的韌性與透明度。這對於面對複雜性與跨國風險特別重要，能讓企業在多變環境中維持穩定的交付與營運。

治理面則是因應模糊性與不確定性的重要支柱。建立明確的ESG治理架構，例如設立永續委員會與指派永續長（CSO），可以讓ESG不再只是形象管理，而是企業決策與風險預警的一環。透過內部制度化與跨部門協作，能快速整合資訊、辨識潛在風險，並提高決策透明度與應變速度。

此外，依據《上市櫃公司永續發展實務守則》進行永續揭露，有助於增強投資人信任與降低資金取得的成本，也降低市場對企業資訊不確定性的疑慮。

在面對社會面變化與價值觀快速轉變的情況下，企業若能推動多元共融（DEI）政策，提供員工公平、包容的環境，便能吸引並留住優秀人才，維持組織穩定與創新能力。此外，透過員工參與永續專案與內部培訓，不僅能擴大組織內的永續共識，也有助於提升面對內外部變局的團隊協作力。

科技與數位化更是VUCA時代中不可或缺的應對工具。導入智慧環安衛管理系統（EHS Management System），能提升對環境、職安風險的預警能力與法規遵循效率。使用永續數據平台、結合AI與IoT等技術，則可即時監控能源使用、碳排狀況與作業安全，並提高決策效率，這些做法在面對快速變化的經營環境中至關重要。

綜上所述，ESG策略並非僅是履行社會責任的表象工作，而是企業回應VUCA世界的核心戰略思維。藉由強化減碳治理、韌性供應鏈、透明揭露、員工共融與科技應用，企業能有效降低外部環境變動所帶來的衝擊，提升整體韌性與競爭力。這不僅讓企業能穩健度過危機，更具備領導產業轉型、掌握新機會的潛力。

ESG 氣候變遷 減碳

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