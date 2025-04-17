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連鎖效應／顧好每一家店 做大做強關鍵

經濟日報／ 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

商業服務業想要力創規模經濟的運轉，有五種基本方法，一是品牌經營、二是通路營運、三是布建經銷、四是國際貿易、五是連鎖發展。

有企業問：連鎖發展也是做通路營運啊？是的，連鎖其實是品牌經營和通路營運的綜合體。自建品牌通路和單純的將商品上架通路，是兩種完全不同的通路經營方式，在做法上更是大相逕庭。

進一步追問：如何做大做強連鎖？答案出奇的容易：做好每一家店。我目前帶出了兩家「萬店規模」的業者，這是最有效的方法，面對閉店、區域團滅、甚或是千店崩潰的狀況，台灣的業者都會選擇「換個品牌、再來一次」，而我的選擇永遠是逆風前行，尤其是對已取得規模業者。

管理型和供貨型總部要有與品牌共存亡的決心。換品牌是教練型與開店型才有的退路。

一家店都經營不好，何談百店、千店和萬店呢？參加第一味總部全球物流中心落成啟用典禮時，見到了兩位體系中的傳奇人物：尚毅和志昇，前者是三店加盟者也是公司股東，後者開了九家店，正在籌備第十店。

先說尚毅，他的確有著洞燭機先的好眼光，原本開店其實是為讓太太有自己的事業，當然是看出太太有經營的能力，但最毒辣的眼光，還是在開了三店之後，乾脆直接投資總部，躋身公司大股東之列。

志昇的經驗就值得細細探索了，年紀輕輕已經開了九家店，第十店亦在籌備中，其成功來自於對數字的掌握和對目標堅定達成的執行力，志昇開店五個轉折都見功力：

一、首店成功初嘗賺錢滋味

志昇形容自己很幸運，第一次開店就成功，但他並沒有被成功沖昏頭，反而建立了一套盈利模式，簡單來說就是找到房租、人事、進貨和雜項成本占比的黃金比例，作為日後開店的依據。

二、感恩第二家店的挫折與失敗

回想二店剛開之時，人生瞬間跌到谷底，但志昇說他還是幸運的，浮躁之心消除，真心傾聽總部的意見，發自內心感恩楊國珍董事長，從沒有放棄他，為其點出團隊的問題，帶頭作用加上全力穩定戰力，最終轉虧為盈。

三、不急不躁守恆開店

第一個登上南極點的探險家艾蒙森，以有限的裝備五人小組，勝過了競爭對手的豪華團隊和配備，其中關鍵做法是「日行20哩」。志昇開店以每年二店推進，守恆堅定往目標前進。

四、不輕言閉店先想逆轉勝

開出四、五家店之後，志昇更有心得了，面對開店不如預期，也能從容面對，鑽進店裡找問題，沒有人流就主動出擊，客源有限就開發公司行號，達成上門與外送持恆，以盈利模式黃金比例為指南，透過店群社群相互支持。

五、人才儲備優先於開店

與其他加盟者不一樣，別人開店只想籌資，而志昇開店，先想如何組建團隊，一直到現在，他就是自己公司的人力資源主管，持續地開發未來團隊。

不要只想贏，先想如何不要輸。棒球贏戰要訣放在經營也適用，百、千、萬店連鎖，植基在店店賺錢。

若連一家店成功的經驗都沒有，真的可以複製連鎖嗎？商業經營無論採用那種拓展方式，都要大處著眼、小處著手，進而取得獲利的戰果。

社群 股東

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