加班趕工！美國實施對等關稅後 程泰集團接獲近1.5億急單

工具機大廠程泰（1583）集團董事長楊德華16日表示，自從美國宣布實施對等關稅以來，程集團包括程泰、亞崴兩家公司，累計接獲來自東南亞、歐洲及中國大陸的訂單金額已近1.5億元，整體在手訂單跟去年同期有雙位數增長。

程泰集團目前在手訂單逾21億元，其中程泰由去年第4季的5億至6億元，增加至9億元；亞崴也由去年第4季的6億至7億元，增至12億餘元。第1季本業獲利恐遭金融評價損失侵蝕，但樂觀第2季接單及出貨都將優於去年同期與今年首季。

程泰3月合併營收2.87億元，月增6.2%、年減27.6%；累計第1季合併營收8.64億元、年減8.9%。亞崴3月合併營收1.74億元，月增1.2%、年減12.5%；累計第1季合併營收5.52億元、年增52.4%。法人估，以目前接單持續回溫，全年營收有機會力拚二位數增長。

楊德華指出，自從美國宣布實施對等關稅以來，集團來自東南亞、歐洲及中國大陸的急單就明顯增加；至於美國市場，則陷入觀望，不過集團在美國有五、六千坪土地及倉庫，現有約1,500萬美元的庫存，可以支應美國客戶的需求。

尤其，美國對等關稅暫緩實施90天之後，集團也決定加班趕工，計畫趕在緩衝期間出貨600萬至1,000萬美元產品到美國倉庫，以滿足至少一年的市場所需，後續也計畫除了美國市場之外，再加強對加拿大、墨西哥的市場行銷，並由美國接單出貨。

楊德華強調，因應未來美國對等關稅可能提升，集團已決定，對美國庫存的產品調價15%，以彌補未來可能增加的關稅成本，而客戶也體諒這項決策，普遍表示可以接受。

楊德華說，儘管美國對等關稅政策仍不明朗，影響美國市場的出貨，但東南亞、歐洲及中國大陸卻相對出現拉貨現象，其中又以中國大陸對五軸、車銑複合等高階機種需求最為熱絡。

展望未來，楊德華說，如果美國加徵關稅到20%以上，程泰最快今年下半年會啟動美國製造，擴大在加州安大略的廠區。