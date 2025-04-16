快訊

採買紙尿褲？土銀前董座遭疑濫用公關費 金融高層曝內幕：不意外

美對等關稅動盪經濟 財政部17日將公告所得稅延繳到6月

比納粹手勢惹爭議！宋建樑念建中歷史被挖出 曾偷襲親馬英九

京華城20%容獎爭議取消？ 鼎越發聲明回應「暫緩實施非取消」

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
京華城案20%容積獎勵爭議，16日傳出台北市都發局說明鼎越9日已掛件申請取消。記者曾原信／攝影
京華城案20%容積獎勵爭議，16日傳出台北市都發局說明鼎越9日已掛件申請取消。記者曾原信／攝影

京華城案20%容積獎勵爭議，16日傳出台北市都發局說明鼎越9日已掛件申請取消。對此鼎越16日聲明表示，鼎越公司確實已於114年4月9日主動向台北市政府掛件申請都審變更，暫緩實施20%容積獎勵之部分，並非取消。

鼎越公司表示，為避免引起外界誤解，特予澄清上述京華城20%容積獎勵案，鼎越公司確實已於4月9日主動向台北市政府掛件申請都審變更，暫緩實施20%容積獎勵之部分，並非取消。

鼎越表示，變更的內容為調整樓地板面積將容積率降至728%，並調整地上層上部量體，減少部分樓層數，以影響原開發內容最少的方式辦理，俾利開發案繼續興建及銷售。後續將遵照法院之最終判決辦理。

【中央社／台北16日電】

京華城案20%容積獎勵爭議，台北市都發局今天表示，中石化旗下鼎越9日掛件申請取消。鼎越開發向中央社記者表示，為了讓京華廣場案能夠繼續推動，「暫緩申請」20%容積獎勵，希望能與周邊居民共榮，並等待都審通過。

鼎越開發表示，未來若法院判定結果認定容積獎勵合法，仍會希望申請恢復。

爭議不斷的京華城案，20%容積獎勵最受外界關注。台北市政府1月間召開京華城案專家學者會議，台北市副市長李四川當時接受媒體採訪時指出，會前收到鼎越公司送交建管處的函文，內容指稱願暫緩辦理20%容積獎勵。

台北市都發局長簡瑟芳今天出席台北市議會定期大會後，接受媒體聯訪表示，鼎越9日已掛件申請變更都市設計，內容為申請取消原本20%容獎，將檢視相關文件後，才可確定要直接核准或提至幹事會等會議。

簡瑟芳指出，相關會議何時召開，仍要仔細查看業者提出的變更幅度，才會依變更幅度決定後續會議程序。因李四川已提到掛件後的3個月將會走完相關行政流程，預定7月9日前會有結果。

京華城

延伸閱讀

京華城案鼎越主動放棄20%容獎 都發局證實：容積率剩728%

京華城自砍20%容獎 游淑慧促做一事讓鼎越沒翻盤可能

李四川證實京華城撤銷20%容獎 申請程序估3個月完成

否認圖利京華城樓地板容積 黃景茂：柯文哲有交辦才上簽呈

相關新聞

名人就愛這！信義房屋解析台南東區房價不敗地位 四大優勢曝光

台南東區發展已久，有許多名人購屋都指名在此，包括王建民、陳金鋒等，都選擇在東區落腳。信義房屋在地專家張榮表示，東區擁有交...

光陽經營權變天 執行長柯俊斌奪下董座

機車大廠光陽經營權變天，原執行長柯俊斌在今日股東會的董監改選取得過半常務董事支持，成為新任董事長。

京華城20%容獎爭議取消？ 鼎越發聲明回應「暫緩實施非取消」

京華城案20%容積獎勵爭議，16日傳出台北市都發局說明鼎越9日已掛件申請取消。對此鼎越16日聲明表示，鼎越公司確實已於1...

深耕不動產逾34年 劉學龍晉升高力國際台灣區董事長

不動產顧問公司高力國際（Colliers）16日宣布，原董事總經理劉學龍晉升為高力國際台灣區董事長。高力國際表示，劉學龍...

Synopsys收購ANSYS案通過 公平會認定不妨礙市場競爭

公平交易委員會16日在委員會議中，審議通過Synopsys Inc.（以下簡稱Synopsys）與ANSYS, Inc....

房仲拳擊手 信義房屋周子凡談人生哲學：帶領團隊共同成長

信義房屋逢甲上安店經理周子凡，於2012年加入信義房屋，從業務到店主管，表現亮眼，更獲得金仲獎和傑出店長的榮譽。他同時也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。