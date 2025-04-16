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深耕不動產逾34年 劉學龍晉升高力國際台灣區董事長

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
高力國際台灣區董事長劉學龍。記者朱曼寧／攝影
高力國際台灣區董事長劉學龍。記者朱曼寧／攝影

不動產顧問公司高力國際（Colliers）16日宣布，原董事總經理劉學龍晉升為高力國際台灣區董事長。高力國際表示，劉學龍憑藉其長遠的戰略眼光、熱誠的投入與卓越的領導表現，成功將高力打造為台灣不動產市場的領導品牌。

高力國際表示，劉學龍擁有超過34年的不動產業界經驗，是高力卓越領導者的最佳典範，他以企業家精神與成長導向思維，深受業界肯定，自2006年加入高力國際以來，不僅吸引優秀人才與重要客戶建立緊密關係，更持續推動公司策略與業務成長，打造高效團隊、拓展多元服務，並屢創營運佳績。

多年來，劉學龍對台灣不動產市場的影響深遠，主導多起重大不動產交易案，涵蓋工業用地、商辦大樓、物流中心與開發型資產，成功促成市場最具指標性的買賣與租賃案，為客戶創造長期價值，近期台灣最大宗工業地交易與國際科技企業總部進駐計畫，皆由其團隊促成，彰顯其在資本市場上的關鍵地位。

此外，劉學龍致力於打造高力國際成為全方位不動產服務體系，從資產管理、租賃服務、估價諮詢、顧問服務與專案管理，到ESG永續策略與AI智慧建築顧問，皆由其一手規劃推動，成功帶領高力成為少數能夠整合地產全生命週期服務的國際顧問品牌。

高力國際表示，劉學龍秉持「勤、懇、謙、學」的四項領導力與不斷學習的協作精神，同樣為亞太區業務帶來重大貢獻。他積極參與推動高力Enterprise ’25成長策略，在區域合作與資源整合上展現高度影響力。

展望未來，高力國際指出，將持續在劉學龍的帶領下，邁向2030年營收翻倍的願景。

ESG 商辦 智慧建築

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