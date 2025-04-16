Synopsys收購ANSYS案通過 公平會認定不妨礙市場競爭

公平交易委員會16日在委員會議中，審議通過Synopsys Inc.（以下簡稱Synopsys）與ANSYS, Inc.（以下簡稱ANSYS）的結合申請，認定本案不會明顯限制競爭，決議不禁止其結合。

Synopsys計畫收購ANSYS全部股份，藉此掌控其經營與人事安排。此舉構成《公平交易法》第10條第1項第2款與第5款所定的結合型態，並達到申報門檻，因此依法向公平會提出結合申報。

公平會指出，兩家公司皆有銷售電子設計自動化（EDA）軟體、光學軟體與光子學軟體等產品，在相關市場中存在水平競爭。為避免本次合併造成市場競爭疑慮，Synopsys與ANSYS主動配合將具重疊性的產品業務（包含Synopsys的光學與光子學軟體，以及ANSYS的PowerArtist軟體）出售予Keysight Technologies, Inc.，以維持市場競爭秩序。

在審查過程中，公平會廣泛徵詢主管機關、業界公協會、同業競爭者及下游客戶意見，並主動與包括日本在內的國際競爭主管機關交換意見。整體評估後，公平會認為，結合後Synopsys與ANSYS在台灣的EDA市場市占率雖略有提升，但仍有其他具規模的業者參與市場競爭，且多數下游客戶為大型、專業的電子與半導體企業，具備足夠的議價能力與替代選擇。

此外，公平會指出，EDA軟體通常須配合其他工具軟體整合應用，具備高度互通性與彈性；未來Keysight也將與Synopsys簽署合作協議，以確保相關產品供應與服務不中斷。

綜合考量本結合案有助於資源整合、技術創新與客戶需求滿足，公平會依《公平交易法》第13條第1項規定，決定不禁止其結合。