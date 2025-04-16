光鼎生技與禾茂電、世基簽MOU 日本大健康布局再下一城

光鼎生技（6850）16日宣布，與禾茂電、世基生醫兩公司簽署合作意向書（MOU），將結合三方優勢共同拓展日本生物創新技術與醫療診斷市場，搶攻龐大的精準健康商機。

光鼎生技表示，這是繼去年與禾茂電、大塚電子簽訂Qsep Ultra生物片段分析儀與相關檢測試劑套組開發的日本市場共同推廣與銷售合約後，進一步擴大在日本市場的布局。

根據本次MOU，光鼎生技、禾茂電與世基將先成立聯合工作小組，針對日本市場需求、技術整合及法規等議題，定期召開會議討論並擬定策略規劃，確保合作靈活性與持續性，具體的技術及產品發展等相關細節，將再另行簽定正式合約。

光鼎生技21年前以毛細管電泳技術起家，迄今在全球60個國家都能見自有產品的蹤跡。近年為了延伸儀器產品的應用，從新冠疫情前就開始從事檢測試劑的開發，目前除針對特定基因標記的檢測試劑陸續開發完成外，更整合基因擴增與分析功能及其所開發的基礎試劑，推出開放式的基因檢測平台供其他試劑開發商搭配，以更快速簡易的方法開發出操作簡便卻具高精準性的檢測試劑產品。本次的三方合作就是奠基在此基礎上。

禾茂電是禾伸堂企業全資子公司，主要業務為電子半導體之進出與國內銷售，近年則積極發展新事業。先前光鼎生技借重其對日本市場的熟悉及廣佈的商業人脈，與大塚電子進行三方結盟，基於過往良好的合作默契與經驗，決定再深化彼此的夥伴關係。

世基生醫則專注於基因診斷工具及精準醫療服務的開發。挾擁有藥物相關基因專利的全球佈局，成功開發出多種藥物基因檢測產品與診斷工具，並於國內外銷售，於全球藥物基因檢測市場居領導地位。世基生醫在檢測標的開發上有相當清晰的策略，醫療檢測相關認證的取得上也十分有經驗，加上GMP生產廠房所具備的質量保證，使其成為進軍全球市場的堅實夥伴。

光鼎生技董事長蔡守冠表示，很高興能與禾茂電、世基建立起合作夥伴關係。透過光鼎提供具競爭力的簡便檢測平台，世基堅強的基因檢測試劑開發技術以及禾茂電的市場通路，結合各自在生物醫藥領域的優勢，針對日本大健康市場，發掘未被滿足的需求，推動創新技術及產品在地化應用，以提升市場競爭力與品牌影響力，創造多贏。

近年來光鼎生技持續布建全球行銷通路，蔡守冠指出，亞洲一直是公司的主力銷售市場，而藉由積極參與國際展會活動，提升品牌能見度，已經成功打入歐洲市場，也是近年成長最快的區域，目前營收主要來自歐亞地區，因此不會受到美國的對等關稅影響，加上競爭產品主要來自美國，反而會推升美國以外地區的推廣銷售。未來公司仍會持續關注美國關稅政策動向，調整業務拓展方向，追求公司利潤的極大化。