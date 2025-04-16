達亞多項產品今年進入量產階段 手術機器人平台需求升溫

達亞（6762）16日表示，先前量產產品重新認證工作陸續完成，包括心臟瓣膜修補微創手術器材、治療攝護腺肥大的泌尿科手術器材等，已開始進入量產階段。其次，手術機器人平台模組今年將有驗證階段的生產需求。新產品方面，胰島素注射器材及婦產科手術器材預期會是今年最大成長動能，預計上半年將會陸續進入量產階段，對今年全年營運展望樂觀。

達亞表示，目前手術機器人平台各模組機種已陸續完成認證工作，預期今年度客戶端陸續完成試驗與驗證後，明年會開始會於臨床上應用，因此今年將有驗證階段的生產需求。由於客戶手術機器人平台需求的產品單價高，且種類多，因此，即便終端產品仍未正式於臨床導入，但在新產品持續開發下，目前在公司營收占比最大。並預期2026年隨客戶臨床試驗工作陸續完成，將會有進一步更大量的生產需求。

達亞並看好今年婦產科及攝護腺切除微創手術器材的營收貢獻。其中，攝護腺切除微創手術器材目前持續穩定生產，婦產科微創手術器材產品已完成認證工作，將於今年展開量產。此外尿失禁神經電刺激器器材於去年進入認證階段，預期將於明年進入量產階段。

另，胰島素注射針組相關耗材占達亞營收比重亦持續攀升，主要是今年上半年將會完成認證工作，進入大量生產階段。心血管微創手術器材方面，心臟瓣膜修補微創手術器材已進入量產，預期今年度將會穩定成長。

達亞過去曾是醫材股王，2020年掛牌時，曾大賺一個股本。不過，近年受到搬遷到南山新廠，產品需重新驗證，以及新廠折舊攤提影響，去年每股純益僅1.87元。不過，公司表示，隨著新廠產品認證已告一段落，今年可望重拾營運動能，首季營收1.63億元，年增63.14%。

外界也關注，達亞近100%客戶都來自美國，主要生產基地又在台灣，是否將受到關稅衝擊。對此，達亞表示，公司產品屬於高階醫療器材，單價較高，且與生命安全密切相關，對客戶持續採購具高度信心。