房仲拳擊手 信義房屋周子凡談人生哲學：帶領團隊共同成長

信義房屋逢甲上安店經理周子凡，於2012年加入信義房屋，從業務到店主管，表現亮眼，更獲得金仲獎和傑出店長的榮譽。他同時也是一名拳擊運動員，在擂台上追求更好的表現。周子凡在拳擊運動中找到另一個熱情所在，更汲取拳擊運動和房仲工作間的共同點：不斷學習、耐心累積、冷靜應對，讓自己成長、更帶領團隊走向共好。

周子凡在大學畢業後加入信義房屋擔任房仲，他專精於經營高價住宅，是分店業績最佳的業務。本著孟子「窮則獨善其身， 達則兼善天下」的人生哲學，他在2017年挑戰管理職，並於隔年獲選為傑出店長，也和同在信義房屋服務的太太成家。看似順利的人生軌跡，卻隱藏著健康危機：在大學時曾為游泳教練的周子凡，在高張力的房仲工作下，體重飆升超過30公斤，讓他下定決心為自己和家人做出改變。

周子凡利用信義房屋獨有的員工福利─「信福幣」，選擇到分店附近的拳擊館上課，這一練就是四年，體重恢復正常、體態也變得強壯而精實，還成為有資格登上擂台比賽的選手。拳擊改善了周子凡的健康，更在他管理、以及人生哲學上產生了影響，周子凡說明拳擊是很講求情緒穩定的策略性運動。「在擂台上的三分鐘，只有自己可以幫助自己，保持冷靜，才能執行自己的戰略，這個道理同樣可用在職場和日常處事。」

周子凡繼續舉例，拳擊和房仲工作都需要長期而大量的基本功，房仲工作因高度知識密集，服務的客戶多元，每一次遇到狀況都不同，唯有持續精進各項知識，才能在關鍵時刻有更多機會做好服務；他也將這個道理應用在管理上，致力於提升團隊的專業度，周子凡的房仲團隊會提供專業的銷售報告書、有價值的參考依據，成為客戶心中專業的房地產顧問；周子凡認為每次的服務都是一次寶貴的學習機會，成年人沒有固定課綱，而是需要不斷跨領域吸收新知識，才能在市場上保持競爭力，在他的帶領下，周子凡的分店流動率相當低，團隊感情也非常緊密。