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房仲拳擊手 信義房屋周子凡談人生哲學：帶領團隊共同成長

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋逢甲上安店經理周子凡汲取拳擊運動和房仲工作間的共同點：不斷學習、耐心累積、冷靜應對，讓自己成長、更帶領團隊走向共好。圖／信義房屋提供
信義房屋逢甲上安店經理周子凡汲取拳擊運動和房仲工作間的共同點：不斷學習、耐心累積、冷靜應對，讓自己成長、更帶領團隊走向共好。圖／信義房屋提供

信義房屋逢甲上安店經理周子凡，於2012年加入信義房屋，從業務到店主管，表現亮眼，更獲得金仲獎和傑出店長的榮譽。他同時也是一名拳擊運動員，在擂台上追求更好的表現。周子凡在拳擊運動中找到另一個熱情所在，更汲取拳擊運動和房仲工作間的共同點：不斷學習、耐心累積、冷靜應對，讓自己成長、更帶領團隊走向共好。

周子凡在大學畢業後加入信義房屋擔任房仲，他專精於經營高價住宅，是分店業績最佳的業務。本著孟子「窮則獨善其身， 達則兼善天下」的人生哲學，他在2017年挑戰管理職，並於隔年獲選為傑出店長，也和同在信義房屋服務的太太成家。看似順利的人生軌跡，卻隱藏著健康危機：在大學時曾為游泳教練的周子凡，在高張力的房仲工作下，體重飆升超過30公斤，讓他下定決心為自己和家人做出改變。

周子凡利用信義房屋獨有的員工福利─「信福幣」，選擇到分店附近的拳擊館上課，這一練就是四年，體重恢復正常、體態也變得強壯而精實，還成為有資格登上擂台比賽的選手。拳擊改善了周子凡的健康，更在他管理、以及人生哲學上產生了影響，周子凡說明拳擊是很講求情緒穩定的策略性運動。「在擂台上的三分鐘，只有自己可以幫助自己，保持冷靜，才能執行自己的戰略，這個道理同樣可用在職場和日常處事。」

周子凡繼續舉例，拳擊和房仲工作都需要長期而大量的基本功，房仲工作因高度知識密集，服務的客戶多元，每一次遇到狀況都不同，唯有持續精進各項知識，才能在關鍵時刻有更多機會做好服務；他也將這個道理應用在管理上，致力於提升團隊的專業度，周子凡的房仲團隊會提供專業的銷售報告書、有價值的參考依據，成為客戶心中專業的房地產顧問；周子凡認為每次的服務都是一次寶貴的學習機會，成年人沒有固定課綱，而是需要不斷跨領域吸收新知識，才能在市場上保持競爭力，在他的帶領下，周子凡的分店流動率相當低，團隊感情也非常緊密。

周子凡表示，自己在110年參加了第一場拳擊比賽，雖然結果不盡人意，但他不放棄，持續訓練，並爭取再次上擂台的機會，終於在隔年贏得勝利，接下來的6場比賽皆未嘗敗績，他也期望未來有一天挑戰更高階的職業賽。從房仲業務到優秀店長，從拳擊初學者到賽場勝者，周子凡持續精進、突破自我，更發揮信義房屋「手心向下」共好理念，帶領團隊共同成長。

逢甲上安店經理周子凡(圖右)在拳擊運動中找到另一個熱情所在，圖左為同在信義房屋服務的太太─西屯福科店專案經理楊棋安。圖／信義房屋提供
逢甲上安店經理周子凡(圖右)在拳擊運動中找到另一個熱情所在，圖左為同在信義房屋服務的太太─西屯福科店專案經理楊棋安。圖／信義房屋提供

信義房屋 房仲 運動

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