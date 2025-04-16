名人就愛這！信義房屋解析台南東區房價不敗地位 四大優勢曝光

台南東區發展已久，有許多名人購屋都指名在此，包括王建民、陳金鋒等，都選擇在東區落腳。信義房屋在地專家張榮表示，東區擁有交通動線、醫療資源、生活機能良好、學區好等四大優勢，文教氣息濃厚、居民素質相近，造就東區房價不敗的地位，吸引許多中小企業主與名人入住。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，東區交通動線良好，西側有鐵路與台南火車站、中間有台1線貫穿，東側有國道一號，對外四通八達，且道路寬度相較於舊城區中西區亦寬廣不少，整體街廓感覺較為舒適；醫療資源部分包括市立醫院、成大醫院、永康榮民醫院等三大重點醫院也都落在東區。

除了交通與醫療資源，張榮進一步提到，台灣的都市發展區域多以火車站為中心向外擴散，東區正是台南火車站所在地，帶動區域的商業活絡，加上此處是早期規劃的文教區，包括成功大學、台南一中、長榮中學、長榮女中等知名學府以及後甲國中、復興國中小、崇明國中小等明星學區皆坐落於此，為數不少的師生同時也為東區的商業帶來了一定的人潮、促進生活機能穩健發展。

學校的座落，使許多教職員因地緣關係選擇在此購屋，早年較能負擔買房的即是公教人員，不僅讓整體居民素質較一致、文教氣息濃厚，也讓此處房價比其他區都高，即使近年大台南地區房價普遍上揚，東區價位仍高過其他區至少一成至一成五。

張榮分析，由於預設人口、物件類別以及土地成本影響，使東區房價一直是台南市最高的區域，又有南紡夢時代、平實營區、虎尾寮等話題，未來更有捷運藍線，再度讓東區的價格水漲船高。憑藉幾大優勢，此處逐漸吸引除了公教人員以外族群，包括王建民、陳金鋒等名人、南科工程師以及永康等鄰近區域的中小企業主。

目前地區的房市部分，張榮表示，東區物件類型以透天為主，目前大多為25~40年左右的透天，1,000多萬的透天只能找到地坪10~20坪左右或2~4米的巷弄內的、地坪25-30坪且臨6~8米路的都要2,000萬上下。電梯大樓產品並不多，尤其15年~25年之間的大樓華廈更是屈指可數，最新的電梯大樓單價最高已見6字頭，15年內左右大樓產品單價也落在35-40萬；25年以上則在25-35萬之間