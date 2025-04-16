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晶碩董事長：矽水膠產品有長足進展 今年營收將再締新猷

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
晶碩董事長郭明棟。記者王郁倫／攝影
晶碩董事長郭明棟。記者王郁倫／攝影

晶碩（6491）發布去年營業報告書，董事長郭明棟表示，晶碩去年在矽水膠產品的自動化設備、生產成本、產品品質及產品證照方面，皆有長足的進展，搭配於台灣大溪、大陸南通、越南太平省的產能布局，將能更好的服務品牌客戶，並降低單一市場或單一客戶對營收的衝擊影響，預期公司今年營收將較去年成長，亦會高於產業平均的成長率。

郭明棟表示，儘管面對宏觀景氣的不確定，隱形眼鏡屬於民生必需品這一產品特性，仍能合理預期全球隱形眼鏡市場長期而言，可維持其4~6%的年成長率。醫療療器材屬於高資本投入、高技術門檻、產品認證時程長且法規嚴格的行業，因此也會持續厚植公司產品研發、專利申請及證照布局的能量。

晶碩去年研發費用投入6.46億元主要用於新產品開發、取證及生產技術提升。累計去年共新增26件專利，範疇涵蓋全自動製程檢測、材料配方、表面塗層技術、封裝滅菌技術等。此外，晶碩亦於各國新取得52張產品證照，包括日本首款首矽水膠彩片、日本首款保存液含有维他命B12成分鏡片、中國首款保存液含有薄荷醇成分鏡片、日本與台灣及美國首款多彩抗藍光三代鏡片、東南亞首款矽水膠透片等。

晶碩去年營收、獲利皆創下歷史新高。公司表示，主要受惠於日本及歐洲客戶的持續成長，產能利用率及生產效率也不斷提升，亦對毛利率產生正面影響。因此即使受到中國大陸地區殺價競爭及日本匯率的壓力，全年淨利及每股盈餘仍保持成長。

日本 晶碩 隱形眼鏡

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