北市200萬俱樂部豪宅房價穩 晚半年入手、買方購屋成本多了2,400萬元

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經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價最新資料，台北市松山區豪宅「潤泰敦峰」，低樓層戶總價約1.88億元今年1月成交，每坪成交價約212.6萬元，相較同樓層同坪數鄰居去年7月交易、每坪成交價約187萬元，總價1.64億元，等於半年間入手成本就差了2,400萬元。台灣房屋集團提供
據實價最新資料，台北市松山區豪宅「潤泰敦峰」，低樓層戶總價約1.88億元今年1月成交，每坪成交價約212.6萬元，相較同樓層同坪數鄰居去年7月交易、每坪成交價約187萬元，總價1.64億元，等於半年間入手成本就差了2,400萬元。台灣房屋集團提供

據實價最新資料，台北市松山區豪宅「潤泰敦峰」，低樓層戶總價約1.88億元今年1月成交，每坪成交單價212.6萬元，相較同樓層同坪數鄰居去年七月交易每坪成交價187萬元，總價1.64億元，等於半年間入手成本就差了2,400萬元。

另外，信義計畫區中古豪宅「冠德領袖」也傳交易，今年初，低樓層戶別交易1.2億元、每坪成交價164.7萬元，創社區次高單價，值得一提的是，該戶前一手屋主於2021年以約1.09億元買進，持有近4年轉手，身價增值1,050萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，實價登錄上房價增長，除了反映地價增值，其他包括不同座向、景觀，或是否帶有裝潢家具、建商額外承諾的贈品等個別差異，由於備註資料未登載，會影響對行情的判斷，因此不能光看表面數字論漲跌。

不過，張旭嵐表示，房地產向來是高端買方資產配置的標的之一，許多企業主在公司營運或股市獲利後，常會將部分資金投入具備保值不動產中，平衡資產配置，若以兩億元的資金來算，2025年初至今，台股跌幅大約15%，這筆資金若投入台股，至今資產可能縮水約3,000萬元，因此這些年初及時進入房市的屋主，也算是幸運躲過股災。

台股 豪宅

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