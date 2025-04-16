2024年新北市商辦市場破百億、登新高 專家：這區包辦逾五成交易量
新北市商辦市場交易量登歷史新高！據實價登錄資料顯示，2024全年新北市商辦市場交易量衝破百億元，刷新實登揭露以來新高紀錄，其中新莊包辦逾五成交易量，躍升最亮眼的辦公聚落。
信義全球資產總經理林三智觀察，新北市辦公室以產業自用買盤為主力，辦公室舊換新、跨區搬遷、資產配置等三大需求，推動新莊辦公市場快速成長。
新莊串連北北桃產業廊帶，已發展成相當成熟的辦公聚落。林三智指出，新莊有桃園機場捷運、捷運中和新蘆線、環狀線行經，形塑綿密的交通網絡，加上中央合署辦公大樓、國家電影中心等公共建設進駐，為區域發展奠定基礎。而新莊副都心挾重劃區題材，吸引品牌建商進場蓋樓，隨著商辦案陸續完工，磁吸企業進駐，帶動商辦市場交易起飛。
林三智分析，新莊商辦市場共有三大需求動能，持續挹注交易成長。首先是新莊在地業者的辦公室舊換新需求；此外，政策推動塭仔圳等地區土地重劃，在地業者搬遷也需要找尋落腳點；最後，企業主購置自有辦公室，可滿足資產配置需求，有利於財務規劃。
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