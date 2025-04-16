信錦轉投資工智聯科技 參加智慧製造展秀新品

樞紐及機構件大廠信錦（1582）旗下轉投資公司工智聯科技參加4／16-4／18於南港展覽館的智慧製造展，工智聯科技專注於生產自動化管理，累積自動光學檢驗AOI、自動專用加工機及多製程自動化設備的開發並負責導入產線與整合生產控制、數據採集及管理等。工智聯科技亦扮演著信錦集團內部製造數位技術與智慧製造轉型的推手團隊。

工智聯科技的產品服務從產線的物聯網及機聯網應用開始，以製造流程管理（MPM）與報工系統（MES）、生產資訊戰情系統（PDS）為主要核心，因應集團上下游製造整合的需求擴大製造端的應用模組系統，包括：批號標籤模組（BLM），庫儲管理系統 （WMS），品質管理系統（QMS），生管排程系統（APS），設備維護管理（EMM），工時管理模組（HWM），客製型（ERP）系統，工裝管理系統（模具及刀模治具管理）（TMS），物料管理系統（MMS）以及推播管理系統（MNS）。在智慧倉儲的應用跨入無人搬運車的調度系統（RMS）的整合，並配合集團在電能與溫室氣體排放的管理，建置整合在MES數據架構下的電能管理系統（EMS）並擴展到零碳管理平台（MOC）。

工智聯科技將以MES為核心統整的製造管理平台（MOM；Management of Manufacturing）與IOS 14064出發的零碳管理平台（MOC, Management of Carbon）將做為企業支持製造數位轉型與淨零排碳轉型的兩個支軸， 並將雙軸的數位架構並做為智慧製造系統的標竿與配置。

從2023年開始，工智聯科技將集團內部已成熟運作的模組進行商品化並全力拓展集團外部的需求與市場。企業製造數位系統整合能否成功最重要的條件是要有完整、且歷練生產實務淬煉的數據框架。這個框架必須對製造與現場管理情境有足夠的應用模組及資料架構做為基礎，更要能有足夠不同功能、可組合的積木模組來搭配企業分階段建置的策略。一來可以分專業、分功能在不同時間選擇最關注的重點進行個別項目的導入，但最終要能在同一個完整的資料框架上，將不同階段導入運行的系統資料整合，避開數據分散的資訊孤島，為此還要做多次異質系統整合的大坑，將資訊整合綜效發揮到極致。