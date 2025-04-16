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台南無償取得社會住宅再下一城 104戶+公園價值10億

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市北區宜居東興社宅今天動土，市府將無償取得 104 戶社宅及完成公共設施用地開闢。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區宜居東興社宅今天動土，市府將無償取得 104 戶社宅及完成公共設施用地開闢。記者鄭惠仁／攝影

台南市推動社會住宅再下一城，透過都市更新容積獎勵，將無償取得 104 戶社宅及完成公共設施用地開闢，省下公帑10億元，北區「宜居東興」今動土，預計2029年完工。市長黃偉哲說，地點就在成大、火車站旁，是蛋黃區中的蛋黃，提供最優質的社宅居住環境。

黃偉哲表示，目前興建中及規畫中的台南社宅可提供約1萬1170 戶，而公辦都更的宜居成功、宜居仁愛及首座自建宜居小東社宅，今年起陸續進入完工交屋階段，市府興辦社宅政策已逐步展現成效。 他說，宜居成功、宜居仁愛正辦理招租，登記人數已超過2千，相當踴躍，也是對社宅的肯定。

「這些社宅位置都極好，台南社宅不在天邊海角，也不在窮鄉僻壤，而是蛋黃區。」黃偉哲說，正要興建的宜居東興更是蛋黃中的蛋黃，因社宅地點好，是年輕人就業、老年人就養的好地方。推動社宅的努力已經開花、結果、成熟，也讓有需求的民眾有取得居住正義的管道和方式。

國土署副署長徐燕興稱許黃市長是最聰明、最有能力的市長，以都市更新容積獎勵，無償取得社宅，認為這是特別的例子，令人感動；也因位置好，讓年輕人住得起，並能參加更多活動。他說，中央表定的2萬3千戶社宅已經有1萬多戶，後半年會達標。

宜居東興位置就位在火車站旁，他說，就讀成大時就和老師們一起規畫鐵路地下化的願景，目前前期作業已經完成，未來基地打開後，火車站、成大、台南公園就串聯在一起，成為可隨便超越的人本幸福空間，加上南科等發展，也穩固的台南的本，成為最宜居的城市。未來國土署會在規畫、設計、法律等方面全力協助。

都發局長林榮川說，宜居東興基地位於北區東豐路、前鋒路、小東路及鐵路所圍地區，土地面積約 6158 平方公尺，具有極佳的生活機能及交通便利性，未來透過西側公園道串連周邊休憩購物環境，商業、文化與休閒生活設施，將成為文化綠意的生活區。

此案市府要求實施者須協助開闢公共設施並捐贈社會住宅104戶。宜居東興規畫興建地上14層、地下4層，2樓以上每層規畫8戶(含1~2房型)，並規畫有無障礙房型照顧行動不便者，預計 2029年完工。

台南市北區宜居東興社宅今天動土，市府將無償取得 104 戶社宅及完成公共設施用地開闢。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區宜居東興社宅今天動土，市府將無償取得 104 戶社宅及完成公共設施用地開闢。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區宜居東興社宅今天動土，市府將無償取得 104 戶社宅及完成公共設施用地開闢。記者鄭惠仁／攝影
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