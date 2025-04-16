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臺南市北區「宜居東興」社宅動土 將供104戶入住

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導
臺南市北區「宜居東興」社宅16日舉行動土典禮。照片／台南市府提供
臺南市北區「宜居東興」社宅16日舉行動土典禮。照片／台南市府提供

臺南市北區「宜居東興」社宅16日舉行動土典禮，臺南市長黃偉哲與國土管理署副署長徐燕興等貴賓共同祈福社宅工程順利進行。本案透過都市更新容積獎勵方式，由廠商協助開闢公共設施並優先興建社會住宅104戶，可節省公帑約10億元，也是臺南繼宜居成功、宜居仁愛之後，第3件動土開工的公辦都更開發案。

市長黃偉哲表示，臺南市的社會住宅又一個開創一個新的案場，以都市更新容積獎勵的方式，無償取得104戶公益社會住宅，並與廠商達成協議先蓋社宅、再蓋建案，感謝廠商與都發局的共同努力，讓臺南市社宅往前推動一大步。

黃偉哲進一步提到，「宜居東興」社宅座落於蛋黃區中的蛋黃區，以基地來看是三鐵共構，未來居住社宅不管是年輕人或年長者，就醫就學或是去工作，都是非常好的黃金地段，能提供居民便利、高品質的居住選項。

都發局說明，「宜居東興」基地位於北區東豐路、前鋒路、小東路及鐵路所圍地區，土地面積約為6,158平方公尺，具有極佳的生活機能及交通便利性，透過西側公園道串連周邊休憩購物環境，商業、文化與休閒生活設施，將成為文化綠意的生活區。

「宜居東興」社會住宅規劃興建地上14層、地下4層，2樓以上每層規劃8戶（含1~2房型），並規劃有無障礙房型照顧行動不便者，預計118年完工，將可加速社宅供給，擴大本市社宅服務量能，進一步照顧民眾居住需求。

臺南市目前興建中及規劃中的臺南社宅可提供約11,170戶，包括公辦都更宜居成功、宜居仁愛及首座自建宜居小東社宅等3處社宅，今年起將陸續進入完工交屋階段，市府興辦社宅政策已逐步展現成效。

社會住宅 都市更新

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