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全家一年飯糰賣破20億元！再推「極選系列」搶市

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家深耕打造便利商店特色米食，積極發展「金飯糰」成為鮮食重點戰略品牌，並以「金制米種」、「金制工法」、「金制食材」打造美味金三角。全家/提供
全家深耕打造便利商店特色米食，積極發展「金飯糰」成為鮮食重點戰略品牌，並以「金制米種」、「金制工法」、「金制食材」打造美味金三角。全家/提供

全家（5903）金飯糰業績衝破20億！全家深耕打造便利商店特色米食，積極發展「金飯糰」成為鮮食重點戰略品牌，並以「金制米種」、「金制工法」、「金制食材」打造美味金三角。全家即日起並推出全新「極選系列」三角飯糰，重磅推出「贅沢鮭魚肚飯糰」、「秘傳麻辣鯖魚飯糰」及「柚庵燒赤魚飯糰」3款新品，以蓬鬆柔軟的米飯、經典豐富的內餡、精準還原的日式技術，帶來金飯糰的蓬鬆新食感體驗。

全家「極選系列」三角飯糰以打造粒感分明的蓬鬆口感為目標，從美味金三角全面升級，首度導入日本特A級米種「一見鍾情米」，並引進日本全家同款仿職人飯糰成型機台，展現日本職人手握工法，打造米飯間保有空氣的蓬鬆飯糰口感；內餡則使用日本全家同款高品質海鮮餡料，還原道地美味，成品再透過味覺分析儀科技技術把關美味，確保每一口金飯糰都能滿足消費者的味蕾。

全家商品本部副本部長暨鮮食OMO整合部黃正田部長表示，台灣餐食選擇多元，其中米食商品發展多元，根據外部數據顯示，便利商店三角飯糰因購買便利性、口味多元性等特色，已成為台灣米食的指標商品，更是國內農民稻米銷售的重要合作夥伴。

全家長期發展自有飯糰品牌「金飯糰」，依消費者不同食用情境需求，研發三角飯糰、大飯糰、烤飯糰及大口飯糰4大產品系列，並持續以飯糰美味金三角「金制米種」、「金制工法」、「金制食材」精進改革，鮮食架上常態銷售品項多達30款，推升金飯糰業績年年穩定成長、銷售逾20億佳績。

全家金飯糰「極選系列」承襲日本全家DNA，米種採用日本長年獲得「特A」評級、台灣契作的「一見鍾情米」為飯體主角，特色為粒粒分明、黏性適中與自然米香；三角飯糰的成型機台技術更是升級重點，為訴求食用時粒感分明的「蓬鬆感」，採用與日本全家相同、專為便利商店打造的飯糰成型機，運用特殊壓模技術可展現日本專門店手工飯糰製法，讓米飯間保有空氣，確保飯體鬆軟不壓實、粒感分明，成形後外層紮實、內層蓬軟，成品更透過斷層掃描實證米飯空隙有感提升，並輔以夾心內餡成型技術，第一口就能品嚐到餡料，打造更多層次的絕佳口感，帶動飯糰產能可提升一成。

全家金飯糰「極選系列」首波採用日本全家水產物料，以多款高品質魚種與日本傳統調味技術，細膩呈現層次風味；「贅沢鮭魚肚飯糰」使用銀鮭肚以鹽烤與特殊技術處理，肉質軟嫩且富有油脂，帶來油潤鮮嫩的口感；「秘傳麻辣鯖魚飯糰」則將日料人氣食材「鯖魚」以中式辣醬配方調味，鹹香中帶微辣餘韻；「柚庵燒赤魚飯糰」靈感來自日式懷石料理「柚庵燒」，將赤魚融合日式醬油與柑橘醃漬，帶出清新燒烤風味。為確保完美品質，更首度搭配獨家味覺分析儀，針對每項成品的酸、苦、澀、鹹、鮮、甜六大味覺進行深度數據分析，確保米飯與內餡味道搭配完美。

便利商店 全家 日本

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