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不漲價和你共體時艱！八方雲集逆勢創兩年新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

美國政府管制輝達H20晶片出口中國大陸，輝達盤後大跌逾6%，台股16日盤中下跌逾300點，各類股幾乎黑壓壓一片，但觀光餐飲相對抗跌，其中八方雲集（2753）更創下兩年來新高，盤中漲幅逾3%。

4/2因美國總統川普拿出一張高額對等關稅大板，造成全球股市接連重挫，台股融資維持率更一度只剩下118%，和2008年金融海嘯時的斷頭層級幾乎差不多，眾多股民損失慘重。加上根據行政院主計總處資料顯示，台灣今年3月消費者物價指數（CPI）年增率達2.29%，超出市場預期，其中外食類支出年增率高達3.26%，已連續五個月超過3%。

而八方雲集14日宣布，旗下兩大品牌「八方雲集」與「梁社漢排骨」2025年全年凍漲售價，力挺消費者共同抗通膨。八方雲集集團指出，在原物料、人力成本雙雙上漲之下，集團仍選擇凍漲，是希望在經濟壓力加重、薪資成長停滯的情況下，提供消費者穩定且可負擔的餐飲選項。

八方雲集3月合併營收7.58億元，年成長15.9%，第1季合併營收達21.77億元，年成長12.97%，在展店策略與產品策略的雙重推動下，維持穩健成長的步伐。去年全年合併營收80.28億元，年增9.37%，創下歷史新高；稅後純益6.02億元，年增8.63%，每股純益（EPS）9.05元。

展望2025年，八方雲集將持續擴大在美國市場的營運據點，規劃下一個拓展目標將聚焦在德州，預計今年將有機會讓德州中央工廠進入測試運作，加州與德州布局的成熟化將有利於未來更多海外市場的快速複製。

法人指出，在川普關稅的威懾下，眾多對美國出超嚴重的國家，未來都將大幅拉高對美國的直接投資，這將拉升美國內需，有布局美國市場的餐飲業者，將成為川普貿易戰的間接受惠者。八方雲集2024年美國門市的營利率逼近損平水準，看好後續的經濟規模效益，有機會於今年實現轉盈。

八方雲集 消費者物價指數 美國

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