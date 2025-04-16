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年銷逾20億元！「全家」金飯糰再推「極選系列」搶市

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
年銷逾20億元，「全家」金飯糰再推「極選系列」搶市。全家/提供
年銷逾20億元，「全家」金飯糰再推「極選系列」搶市。全家/提供

全家（5903）金飯糰業績衝破20億元！全家金飯糰全新「極選系列」即起登場，推出「贅沢鮭魚肚飯糰」、「秘傳麻辣鯖魚飯糰」及「柚庵燒赤魚飯糰」三款新品，帶動飯糰產能可提升一成，有望挹注4月營運動能。

「全家」商品本部副本部長暨鮮食OMO整合部黃正田部長表示，台灣餐食選擇多元，其中米食商品發展多元，根據外部數據顯示，便利商店三角飯糰因購買便利性、口味多元性等特色，已成為台灣米食的指標商品，更是國內農民稻米銷售的重要合作夥伴。「全家」長期發展自有飯糰品牌「金飯糰」，依消費者不同食用情境需求，研發三角飯糰、大飯糰、烤飯糰及大口飯糰四大產品系列，並持續以飯糰美味金三角「金制米種」、「金制工法」、「金制食材」精進改革，鮮食架上常態銷售品項多達30款，推升金飯糰業績年年穩定成長、銷售逾20億佳績。

黃正田指出，「全家」金飯糰「極選系列」承襲日本全家DNA，米種採用日本長年獲得「特A」評級、台灣契作的「一見鍾情米」為飯體主角，可再帶動飯糰產能可提升一成。

「全家」深耕打造便利商店特色米食，積極發展「金飯糰」成為鮮食重點戰略品牌，並以「金制米種」、「金制工法」、「金制食材」打造美味金三角。為滿足消費者對品質與口感的極致追求，即日起推出全新「極選系列」三角飯糰，以打造粒感分明的蓬鬆口感為目標，從美味金三角全面升級。

全家 日本 消費

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