房價貴爆、天龍國一半人買老屋 看10年前數據嘆息了
北市老屋愈來愈夯，永慶房產集團統計台北市不同屋齡交易占比，數據顯示，30年以上住宅交易已從2015年占比約三成，今年擴大至54%，等於每兩戶交易，就有一戶是30年以上住宅，老屋已成北市交易主力產品。
值得關注的是，2015年北市住宅交易主力，為屋齡10年內住宅，交易占比高達41%，相隔十年，如今交易占比降至17.5%，還不到兩成，讓不少購屋人嘆息。
永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台北市在2005年至2015年期間，仍有不少素地可開發，如南港重陽重劃區位於開發初期，內湖區、信義區亦有許多土地供給，新屋供給量大，因此2015年時屋齡10年以下的住宅交易量較高。
但隨著台北市逐漸開發完全，素地日趨稀缺，加上新建案房價不斷攀高的情況下，愈來愈多人買不起新屋，到了2025年，台北市住宅交易主力的屋齡帶已是屋齡30年以上，占比甚至超越半數。
陳金萍進一步分析，近年來全台房價上漲明顯，作為房價最高的台北市，許多建案單價更是不斷攀上新高。為了讓民眾負擔得起，許多建商紛紛推出小坪數而高單價的住宅，也促使許多民眾轉而鎖定價格和坪數更加實惠的老宅。
陳金萍表示，根據永慶房產集團2025第2季房產趨勢前瞻報告調查，雙北地區有意願購置屋齡30年以上的無電梯集合住宅，占比均在3成以上，是七都中占比最高者。顯示在雙北地區因高房價，不少民眾考慮30年以上的住宅。
陳金萍表示，為解決住宅老化所產生的安全問題，內政部於預計最快5月初提出老屋延壽草案，此草案若順利上路，對於居住老宅和有意購置老宅的屋主，有望獲得更多保障。
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