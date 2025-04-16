嚴查329熱銷檔期！北市9建案稽查、其中2案爆違規

因應329檔期預售屋銷售熱潮，北市政府地政局在3月28日至4月1日連續三天啟動預售屋建案聯合稽查，共查核9個建案，其中有2案出現違規情形，分別為未提供足夠的契約審閱期與未製作不動產說明書，目前已請業者提出說明，一旦確定違規將依法開罰並對外公告。

北市地政局指出，為防堵預售市場亂象，如「紅單私售」、「契約未備查或內容不實」以及「廣告與實價登錄資訊誤導炒作」等問題，聯合稽查全面檢視相關重點，透過實地查核，強化業者法遵意識。

本次稽查涵蓋五大面向，包括銷售前是否完成申報與契約備查；紅單與契約內容是否符合法規，有無違規轉售；是否涉及不動產炒作行為；預售屋實價登錄資訊是否依規申報；經紀業者的營運、廣告、建照、樣品屋等是否合規。

北市地政局此次查核的9個建案包含：「毅聯WIN」、「潮中山」、「沅陞青芷」、「中研硯」、「和暘夏灣」、「松玥學」、「長虹MVP」、「連雲雲恆」及「大安ONE」，多數建案皆依規完成備查程序，現場使用的紅單與契約版本也與地政局備查內容相符，廣告、實價登錄、建照及樣品屋等項目亦無違規。

僅2案查核項目未完全過關，違規內容包括一案因契約日期計算錯誤，導致消費者審閱期間不足5日；另一案代銷業者未製作不動產說明書。地政局表示，已於現場加強輔導，並將依法處理。

針對違規建案的具體業者名稱與罰鍰金額，地政局進一步說明，目前業者皆仍在提供相關說明與補件資料中，尚未最終確認違規事實，因此不宜貿然公布。避免在尚未釐清前對業者造成標籤化或誤解，將秉持審慎原則，待事證明確後，才會依法公布並裁罰。

地政局強調，後續一旦確認違規，將依法開罰，並持續輔導業者落實法規遵循，維護消費者權益與市場秩序。

地政局局長王瑞雲提醒，消費者購買預售屋務必詳閱契約內容，可善用臺北地政局推出的「Hi Landy」服務，透過手機拍照、語音查詢，即時了解契約爭議條文，強化自身保障，簽約更安心。

王瑞雲呼籲，銷售不只是完成表面程序，還包括實際操作時的每個環節，都應符合法規，從紅單、契約使用到與客戶的溝通說明，都是法律責任的一部分，應共同維護健康的預售屋市場。