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光陽經營權之爭落幕！柯俊斌當選董事長

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

光陽經營權之爭16日落幕。由光陽第二大股東、原光陽執行長柯俊斌勝出。這位被三陽（2206）董事長吳清源認定的勁敵重掌光陽，未來光陽的發展方向更受矚目。

光陽成立超過60年，連續22年在台灣機車市場居銷售冠軍的地位，即使如今被三陽拿走三年的銷售冠軍，光陽在台灣機車市場的地位仍極為重要。在三陽從光陽搶下的三年銷售冠軍，每一年都是幾十億元的稅後淨利落袋，雖然三陽還有四輪的汽車業務挹注，但機車事業才是獲利的大頭。光陽在過去22年的長期穩定而豐厚的獲利下，股東不只收獲現金股利，還有來自光陽的轉投資收益，光陽雖然並沒有上市，卻讓股東們賺的盆滿缽滿，這隻名揚全球的金雞母失去機車龍頭寶座，未來要怎麼做才能維持光陽的榮耀，才是股東們在意的所在。

柯俊斌成大研究所畢業之後就進入光陽，不只是經銷商關係密切，對機車產業的投入也極深。十年前柯俊斌認為還不是電動機車的最佳時機，但因主導權不在自己手中無法改變，事後證明光陽在電動機車的投入並不算理想。即使如此，柯俊斌仍然積極為光陽機車的開發與外銷事業持續努力。十年過去， 柯俊斌取得光陽的主導權，未來光陽的發展策略將是經銷商、股東最關注的焦點。

三陽 光陽 股東

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