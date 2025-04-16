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阿聯酋航空全新升級 A380與波音777客機配置新豪經艙

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

阿聯酋航空加速部署全新升級改裝的A380與波音777客機，兩者皆配置最新一代客艙設計及備受好評的豪華經濟艙。至2025年9月，預計將有多達46個航點由新一代客機執飛，全面提升旅客的飛行體驗。台北出發的旅客，於杜拜轉機前往曼徹斯特、米蘭、里斯本、都柏林、約翰尼斯堡與開普敦等熱門觀光勝地。

阿聯酋指出，全新改裝的阿聯酋航空A380客機將自6月6日起，服務往返杜拜與曼徹斯特*的EK017/018 航班，並在7 月 1 日起執飛EK091/092 航班前往米蘭*，於全球19座城市提供四艙等的 A380客機服務，進一步強化阿聯酋航空在歐洲市場提供卓越機上體驗的承諾。

隨著曼徹斯特加入倫敦希斯洛、倫敦史坦斯特（自5月起）和愛丁堡的行列，阿聯酋航空於6月後每週將提供多達 5,000 個豪華經濟艙座位往返杜拜與英國之間。米蘭則成為繼波隆那後，第二個採用阿聯酋航空豪華經濟艙產品的義大利大城；波隆那預計在6月迎接全新的A350客機。

除了 A380 客機，阿聯酋航空也積極拓展配有全新機艙內裝與豪華經濟艙的四艙等波音777客機。6月起陸續導入其服務至全球 8個新航點，提升長程航班飛行體驗：

• 里斯本：6月1日起執飛EK191/192 與 EK193/194 航班。

• 都柏林：6月25日起於EK161/162 航班提供最新的豪華經濟艙和商務艙。

• 馬爾地夫：6月1日起執飛EK658/659航班，7月15日起服務EK656/657航班。

• 香港：7月15日起執飛EK382/383 航班。

• 加爾各答：8月10日起執飛每週四班的EK572/573航班 （週三、五、六、日）。

• 可倫坡： 8月 10日起服務每日的EK650/651 航班，擴大A350客機以外的運能。

• 約翰尼斯堡：9月1日起執飛EK765/766 航班， 9月25日起服務EK761/762航班。

• 開普敦：9 月 20 日起服務EK770/771 航班。

阿聯酋航空目前推動中的機隊升級改裝計劃，範圍涵蓋220多架 A380 和波音777客機，總金額高達50億美元，為航空業史上規模最龐大的客艙改裝工程，展現阿聯酋航空持續為全球旅客提供頂尖產品及服務體驗的決心。

杜拜 波音 阿聯酋航空

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