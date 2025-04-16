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統一「Par K* Avenue」慶一周年 消費抽百萬 OPENPOINT

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一企業集團Par K* Avenue歡慶一週年，消費滿額抽百萬OPENPOINT點數，逾千種商品限定優惠。統一企業集團/提供
統一企業集團Par K* Avenue歡慶一週年，消費滿額抽百萬OPENPOINT點數，逾千種商品限定優惠。統一企業集團/提供

統一企業（1216）集團新世代複合商場「Par K* Avenue」歡慶一周年，4月18日至20日7-ELEVEN、康是美、星巴克與統一精工攜手同慶，消費滿額可獲得OPENPOINT點數、刮刮卡等，將有機會刮出100萬OPENPOINT點數大獎。

「Par K* Avenue」由7-ELEVEN、康是美、星巴克與統一精工一體建物構成的新世代複合商場，匯聚美食佳飲、美麗服務、美感建築展現未來新零售樣態，開幕至今已累積近70萬名消費者體驗，活絡在地風貌、創新生活體驗。

其中，7-ELEVEN Fresh康橋門市全台首創進駐「Fresh」全新的現做餐飲型態，共超過50種現做餐點類型涵蓋主食正餐、輕食小點到冰品甜點、咖啡飲料，主打「一站全餐」，攜手五星級「台南晶英酒店」，由飯店主廚指導合作開發多款美味餐點，更首創全新「星饗Bar」、「星饗堡」等星級美饌，台南晶英德州炙燒豬肋排飯、台南晶英府城清燉牛腱肉麵、星饗堡藍鑽大鮮蝦沙拉堡等為霸榜必吃美味。

為歡慶一周年，4月18日至4月20日星級饗宴與天素地蔬現做餐飲全品項88折，指定主食同品項第二件半價，點心類指定商品則享買一送一。

7-ELEVEN Fresh康橋門市同時複合超級市場業態，嚴選生鮮肉品海鮮、蔬菜水果、居家調理、起司專區、全球精品巧克力、紅酒專區等，有半數以上商品均為超商首度引進。4月18日起連續三天，指定生鮮肉品9折及蔬果全品項9折，更推出澳洲霜降雪花牛、祕魯葡萄、綠璽平飼雞蛋、有機小白菜/青江菜指定同品項買一送一，全門市逾千種商品限定優惠。

歡慶「Par K* Avenue」開幕一周年於4月18日至20日於商場內7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一精工單筆消費滿688元即加贈50點OPENPOINT點數（單筆不累贈），消費滿額888元免費送刮刮卡一張（同日可累贈，限量送完為止），每張刮刮卡人人有獎，有機會最高可抽中100萬OPENPOINT點數等獎項。

OPENPOINT 消費

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