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光陽經營權變天 執行長柯俊斌奪下董座

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
光陽執行長柯俊斌在今日董監改選取得過半常務董事支持，成為新任董事長。圖/本報資料照片【作者：邱馨儀，日期：2025-04-11，數位典藏序號：20240726180434766】
光陽執行長柯俊斌在今日董監改選取得過半常務董事支持，成為新任董事長。圖/本報資料照片【作者：邱馨儀，日期：2025-04-11，數位典藏序號：20240726180434766】

機車大廠光陽經營權變天，原執行長柯俊斌在今日股東會的董監改選取得過半常務董事支持，成為新任董事長

光陽前董事長柯勝峯日前舉行記者會自爆，經營權之爭正在上演，柯俊斌聯合其他常務董事意圖將他拉下馬，而他也在爭取第三大股東家族支持，呼籲柯俊斌也不再擔任執行長共同退出經營成，希望讓光陽由專業經理人經營，擺脫家族企業的包袱。

光陽表示，今日股東會上，由董事長柯勝峯宣布下任光陽集團董事長將由現任執行長柯俊斌接任，原執行長職位遺缺不補；而董事長柯勝峯將以光陽集團執行董事身分，持續協助光陽集團進行全球產品規劃、集團策略發展、海外事業佈局。

柯勝峯表示：光陽集團在三大家族股東的共同努力下，打破60年來股東治理的慣例，透過現任執行長柯俊斌轉任董事長，將公司日常管理交給專業經理人，各家族成員在董事會機制下進行公司治理，能夠讓光陽邁向以專業經理人為核心的新世代企業。推動過程雖然驚濤駭浪，引發大眾高度關切，但對最終結果予以肯定，對新局下的發展也充滿期待。

柯俊斌表示，很榮幸能在公司各大家族股東的一致支持下接任董事長，生產優質產品以滿足顧客、帶給員工良好的工作環境、提供股東穩定的投資報酬、與通路及配套廠夥伴共享經營成果，一向是對光陽集團的期許與努力的目標。

柯俊斌進一步表示，將致力於公司的長遠發展與永續經營，帶領優秀的專業經理人團隊，為光陽再創下一個輝煌篇章

光陽 股東會 董事長

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