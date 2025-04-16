強震頻傳、為何高強度耐震宅稀缺？專家曝造價

近來強震頻傳，日本Weathernews指出，去年全球有100個規模6以上地震，今年3月下旬一口氣就有10個，包括緬甸芮氏規模8.2強震等，顯示全球強震發生頻率有越來越高的趨勢，房市抗震議題也再升溫。

全向科技房產中心創辦人劉永昌指出，雖然大地震越來越多，但台灣近年受缺工、缺料、營建成本高漲影響，不僅讓營建業者不容易推出符合市場需求的耐震產品，更讓想都更、危老重建來提升建物耐震力的實施者面臨困境。

以台灣傳統「剛性抗震」工法來說，是以增加鋼筋、水泥磅數來拉升建物耐震性能。

而以目前市場常見的建築結構來說，雙北符合法規最低耐震性能要求0.24G的營建成本，RC結構就約28萬/坪、SRC結構約32~33萬/坪、SC結構約34~35萬/坪。

若建商把耐震提高到0.3G，SC結構每坪還要再增加10萬、SRC增加7.5萬、RC增加5萬，成本將進一步拉升2~3成。

如果是拉升到0.4G耐震等級標準，每坪營建成本更將進一步大增10~20萬，等於蓋一坪要40~50萬，甚至更高，也導致目前高強度的耐震宅在市場中極為稀缺，因為實在太昂貴。

為了處理市場對建物「高耐震性能」與「壓低成本」的需求，日本早有應對經驗，也為國內業者引用，目前在台灣拓展市場的「柱中柱」與最新的「半剛接耐震」工法，就是日本過去及現在運用的技術工法。

其中「柱中柱」概念是在結構設計完成後，再針對施作樓層進行耐震韌性強化提升的配置。由於，建物是靠「強度」與「韌性」來抵抗地震，因此，在同樣耐震強度設計下，韌性較強的自然抗震效果較佳。

不過，使用「柱中柱」工法，對業者來說，大約需要增加10%~15%的營造成本，但並無法提升建物的耐震等級，是一大缺陷。一旦遇到超過原始設計強度的強震，對住戶的保護力就會大大降低。

至於目前日本新一代「半剛接耐震」產品，是透過旋轉彈簧的機械式結構機制，來達到消能減震效果，可以在地震來時，釋放部分應力集中處關鍵桿件的彎矩破壞力，達到提升1樓柱體的抗彎能力。

劉永昌表示，相關產品如RBone卸震鋼甲，每坪營建成本增加約0.7萬~2萬，且RC、SRC、SC等建築結構都可適用，CP值相對高，或可解決目前營建成本高漲、都更推動牛步困境。