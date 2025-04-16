營建成本高漲都更牛步 專家：兩大技術值得建商參考

近期全球發生許多大地震，讓耐震住宅成為關鍵焦點，不過，全向科技房產中心創辦人劉永昌指出，雖然大地震越來越多，但台灣近年受缺工、缺料、營建成本高漲影響，不僅讓營建業者不容易推出符合市場需求的耐震產品，更讓想都更、危老重建來提升建物耐震力的實施者面臨困境。

劉永昌指出，以台灣傳統「剛性抗震」工法來說，是以增加鋼筋、水泥磅數來拉升建物耐震性能。目前市場常見的建築結構，在雙北符合法規最低耐震性能要求0.24G的營建成本，RC結構約28萬/坪、SRC結構約32~33萬/坪、SC結構約34~35萬/坪。

現在就算建商願意下血本，即便只到耐震0.3G，SC結構每坪還要再增加10萬、SRC增加7.5萬、RC增加5萬，成本將進一步拉升2~3成，如果是拉升到0.4G最頂級安全、媲美核電廠耐震等級標準的，每坪營建成本更將進一步大增10~20萬，等於蓋一坪共要40~50萬，甚至更高，也導致目前高強度的耐震宅在市場中極為稀缺，因為太不划算。

劉永昌指出，為了處理市場對建物高耐震性能與壓低成本的需求，其實日本早有應對經驗，觀察市場可發現，目前在台灣拓展市場的「柱中柱」與最新的「半剛接耐震」等相關技術工法，就是日本過去及現在運用的技術工法，業者蓋房子時不妨多比較參考。

以「柱中柱」耐震工法來說，是日本前一代使用過的耐震技術，其概念是在結構設計完成後，再針對施作樓層進行耐震韌性強化提升的配置。由於，建物是靠「強度」與「韌性」來抵抗地震。

因此在同樣耐震強度設計下，韌性較強的自然抗震效果較佳，不過，使用「柱中柱」工法的建物抗耐震級數仍會與原結構設計相同，對業者來說，大約需要增加10%~15%的營造成本，卻無法提升建物的耐震等級，是一大缺陷。一旦遇到超過原始設計強度的強震，對住戶的保護力就會大大降低。

目前台灣市場引進的日本最新一代、最主流「半剛接耐震」產品，是目前建築「省成本、提高耐震性能」的高CP值解決方案。半剛接耐震產品透過旋轉彈簧的機械式結構機制，來達到消能減震效果，可以在地震來時，釋放部分應力集中處關鍵桿件的彎矩破壞力，達到提升1樓柱體的抗彎能力。