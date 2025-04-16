中市勞工大學課程每小時50元 上滿70小時再送禮券
為鼓勵在職勞工提升專業職能，台中市勞工局舉辦上課送好禮活動，只要報名114年度台中市勞工大學課程，不限同一開課單位，累計上滿70小時課程，並通過學勤考核者，就有機會獲得300元全聯禮券，限150個名額。
勞工局長林淑媛表示，「在職進修70小時送好禮」活動已邁入第3年，前兩年皆有近百人獲獎，今年提供150個名額，鼓勵在職勞工運用閒暇時間進修。
勞工局指出，勞工大學開設的課程主題廣泛，從產業發展與技術提升、管理、勞動權益保障、產業職場專業語言，到近期熱門的數位資訊運用、AI應用及永續淨零等，不僅有助於在職勞工個人職涯發展，也提升整體勞動市場競爭力。
勞工局表示，為配合多數勞工時間，並能就近選讀，勞工大學課程多開設於平日晚間和假日，開課地點包含台中山海屯各區，凡年滿15歲以上，戶籍地或工作地在台中的在職勞工皆可報名，課程多元，且每小時學費只要50元，勞動權益保障課程更是全額免費。
另外，青年若經台中市就業服務處推介上工後，再參加勞工大學在職訓練課程，就業服務處將加碼提供「職能提升獎勵金」，最高可申領8000元獎勵。
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