50歲是個坎？ 年收200萬高管被資遣曝中年求職最大挑戰

1111人力銀行「中高齡二度就業意願調查」顯示，中高齡上班族高達八成五曾經離開職場，其中以被辭退、遭裁員比例最高，有近五成（47.1%），就連原年收入最高曾達200萬元的港資高管，也因為公司撤出台灣，一夕間她突然被資遣，從高階主管淪為失業族。

值得注意的是，根據國發會資料顯示，台灣的工作人口正在減少，2023年台灣65歲以上的勞參率只有9.9%，新加坡、美國、日本都超過19%，而這也意謂著「台灣的高齡人口資源其實還沒有被好好的運用」。但，更令人憂心的是，台灣將在2028年失去人口紅利，也就是說工作年齡的人口會少於出生的人口數。

54歲的COCO，擁有20多年零售業經驗，曾任管理職，具備經營管理專長，年收入最高曾達200萬。五年前，原任職十多年的港資公司撤出台灣，她突然被資遣，從高階主管淪為失業族，目前她以接兼職工作為收入來源，做過就業服務處打工人員、餐廳外場等，月收入僅剩以前的三成，當生活費不足只能動用積蓄。

想過自行創業，COCO趁待業期間參加政府職訓，取得飲料調製丙級證照，為事業夢打基礎，一度考慮與友人合開咖啡廳，但也因租金過高，取消計畫。

在求職期間，COCO曾面試一個基金會秘書長的兼職工作，註明歡迎中高齡應徵，要求十年以上工作資歷，需擅長人際溝通，及具備活動企劃的能力，但僅給出時薪200元，工時四個小時的待遇，擺明會超時工作，卻不給加班費，讓她只能失望婉拒。

COCO認為，中年求職最大的挑戰是「不上不下的年紀」：年長的面試官會擔心，面試進來的資深新人取代自己、年輕的則擔心溝通代溝，在就業市場中年人往往不是首選，錄取率極低。

想重返最熟悉的零售業，卻受限行業潛規則：百貨品牌人力需求，希望年輕有體力，樓管希望大學畢業新鮮人，管理階層則希望是從基層做起。

儘管求職路曲折，樂觀堅毅的COCO仍不氣餒，她在職訓班同學的鼓勵下，預計轉向保險業，目前正努力學習專業知識，積極準備人身保險、財產保險與投資型保險等相關證照。保險業的競爭不比零售業輕鬆，COCO希望延續過往豐富的業務經驗，在紅海中開出一條新路。

今年51歲的朱小姐，與先生育有三名子女，兩位已升大學，一位就讀國中。年輕時，她曾是連鎖沙龍品牌講師，平均月薪達5~6萬元。為了專心照顧孩子，她主動離開職場多年，如今孩子漸漸長大，她也開始思考重返職場賺錢，幫忙分擔家計。

不過，再度求職卻比想像中困難許多。「40 歲以前比較好找工作，但一過50歲，面試機會就大幅減少了。」朱小姐觀察，中高齡求職者普遍面臨企業接受度低的挑戰。

朱小姐目前以兼職會計與花車銷售謀生。談到不選擇正職工作的原因，她坦言：「現在開出的薪資比我以前低不少，工時長但待遇普通，算一算兼職跟正職的實質收入差不多，還不如選擇時間彈性、能掌控生活節奏的兼差。」

儘管政府鼓勵企業雇用中高齡，她仍深感年齡歧視的存在。朱小姐提到，日前她應徵某公司股東大會發贈品的短期職缺，工作內容包括搬重物，但有輔助工具，讓她覺得能勝任。視訊面試過程順利，對方也詢問她可以排班時間，卻在送審後未獲錄取。她推測，年齡可能成為最後的關鍵因素。朱小姐不氣餒，仍持續尋找符合個人生活節奏的機會，她也相信自己的經驗與責任感，是職場不可忽視的資產。