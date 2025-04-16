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燁輝遭控傾銷 美派員查廠

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

主力外銷鋼廠燁輝（2023）遭美國商務部初判傾銷，課徵反傾銷稅2.46%，燁輝提出說明文件，昨（15）日美國商務部派人至燁輝廠區實地調查；燁輝強調，產品外銷全球130多國，長期來產銷都依照節奏正軌進行，奉公守法、遵循各外銷國的規定辦理，希望能獲得平反。

國內多家鋼廠銷美都遭到反傾銷調查，燁輝原被認定沒有傾銷行為，反傾銷稅率為0，不料美國鋼廠不服再提案，美國商務部近日公布針對包括台灣在內10個國家耐腐蝕鍍面鋼材發起反傾銷稅率初判，其中燁輝初判反傾銷稅率為2.46%，儘管稅率為受課徵對象中最低者，但燁輝仍依照美國商務部相關規範，在限期提送相關說明文件。

據了解，台灣銷美鍍面鋼材原本就有受美國反傾銷案稅率在身，燁輝經過申訴後在2023年間取得豁免，而美國商務部最新公布，對荷蘭、巴西、越南、台灣等10國耐腐蝕鋼材（CORE）反傾銷稅率初判為新案，由多個在地鋼鐵企業與工會組織另外提出。

燁輝原本鍍面產品銷美反傾銷稅率從0變成2.46%，雖然稅率不高，而且是初判中稅率最低的企業，不過，燁輝仍針對相關調查資料進一步說明，依規定向美國商務部提出說明文件，並接受美方到現場實地查核，配合美方調查，希望能取消反傾銷稅，提升海外出口競爭力。

反傾銷稅 燁輝 美國商務部

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