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南亞提前卡位織物回收 迎接新商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

南亞（1303）SAYA品牌長施淙文表示，織物回收雖然目前在全球紡織市場尚未普及，但是包括歐盟美國等地國家法規已陸續規範， 最快2027年將全面實施，因此全球各大化纖廠及紡織業者正在積極布局迎接新商機。

施淙文指出，歐盟「永續產品生態設計規範」（Ecodesign for Sustainable Products Regulation，ESPR）自兩年前開始推動，去年底通過，預計2027年起所有市面銷售的紡織品需有相當比例採用回收織物，各品牌廠將被要求使用至少50%的再生材料，其中20%來自回收紡織品；到2030年時，這項要求將增加到至少70%的再生材料，其中20%來自回收紡織品。

歐盟另一個法案「廢棄物架構指令」在2025年1月上路，要求各賣場及百貨的紡織品必須做好分類。根據紡拓會資料顯示，2027年起要求各百貨通路業者不得任意廢棄紡織品，這不僅對當地百貨業的銷售及庫存形成很大變革，也會帶動廢棄紡織品回收再利用的新商機。

除歐盟外，美國加州在2024年通過SB407法案，要求品牌大廠在銷售紡織品時，必須提撥一定比例資金給信託基金，做為織物回收推廣費。除各國法規之外，國際品牌大廠愛迪達已訂出2030年所有產品都要含10%回收織物的目標。

歐盟 美國

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