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南亞回收織物 攻循環經濟

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑集團南亞塑膠（1303）搶攻循環經濟商機，看好織物回收再利用（Textile to Textile）成為全球紡織業新趨勢，今年底隨著全化學織物回收產線正式量產後，將投資10億元在國內打造年產3,000噸全化學織物回收廠；另為爭取全球織物回收商機，南亞也規劃斥資20億元在越南打造年產1萬噸新廠。

南亞資深副總蔡昌明表示，南亞20年前就發展出聚脂纖維（PET）回收再利用技術，最早是響應歐美品牌大廠愛迪達、Nike等業者對PET回收再利用倡議，南亞發展出寶特瓶回收再利用供應鏈，目前每年可回收80億支寶特瓶，年產10萬噸PET紡織用紗線。

蔡昌明表示，目前全球一年PET使用量約8,000萬噸，用做寶特瓶的數量約2,000萬噸，另有6,000萬噸是紡織用途，其中真正被回收的織物不到5%，大部分最終被焚化或掩埋。雖然台灣寶特瓶回收率達98%至99%，回收率居全球第一，遠高於美國的25%及全球平均近50%的回收率，但寶特瓶回收價格太低，回收業者誘因不足，因此回收率不易再提高。相較之下，PET織物回收成為近年來回收新趨勢。

南亞永續品牌SAYA品牌長施淙文表示，南亞近年來積極發展織物回收技術，已掌握三項技術，首先是2022年開始量產的熱機械、半化學回收技術，兩項技術共擁有一年2.4萬噸產能。現在南亞進一步建置最先進的全化學回收技術，預計年底在林口啟動30噸產線。

蔡昌明表示，30噸全化學回收生產線的供應量已被國際大廠搶購一空，南亞評估再投資10億元興建年產3,000噸的全化學回收產線；海外市場方面，南亞去年起規劃在越南、日本及美國等地設立織物回收基地。其中在越南與成衣供應鏈合作，建立完整的織物回收生態鏈；日本除與當地成衣廠合作回收工業後廢棄紡織品，也直接回收舊衣。

他表示，南亞繼國內建立全化學織物回收生產基地後，也不排除在越南與當地業者合作設立年產1萬噸的全化學回收生線基地，投資金額估約20億元。

蔡昌明說，回收衣物在全球仍在推廣階段，南亞也規劃從制服、醫療用品等定期更換、破損率高的織品類別切入，建立「密閉循環系統」，由企業端回收、交由南亞再製成新衣物。

南亞 越南

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