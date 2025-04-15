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晶華董座看景氣 潘思亮：全年維持穩健

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

晶華董事長潘思亮昨（15）日表示，儘管當前整體景氣看起來並不明朗，但對台灣在應對關稅問題上，仍抱持正面看法，認為最終將找到有利的出路。潘思亮預期，台灣今年第2季與第3季的經濟表現可能面臨些許壓力，但從全年角度觀察，整體仍可望維持穩健。

晶華集團「晶泉丰旅Wellspring by Silks」品牌旗下第二個據點「北投晶泉丰旅」昨日開幕。北投晶泉丰旅籌建期耗時超過三年，飯店基地為北市財政局所有、是財政局首宗以設定地上權方式實施都市更新事業的案例，此案由富邦人壽取得地上權、建築物興建完成後交由晶華集團承租經營，是泉源路沿線量體最大的溫泉度假酒店。

針對當前全球市場關注的美國對等關稅政策，潘思亮表示，若不明朗局勢延續超過90天，將對全球經濟造成實質衝擊。但推估川普手中仍有不少利多工具尚未釋出，儘管市場目前普遍偏向悲觀，但美方政策若能善用產業對話與投資誘因，將有助於挽回市場信心。

面對全球政經版圖重整，潘思亮認為，台灣未必處於劣勢，主要是台灣具備強大的半導體與資通訊產業實力，若能妥善定位並掌握轉型機會，反而有望在變局中提升戰略地位、左右逢源。因此他仍看好觀光產業前景，尤其台灣在地資源豐富、具有獨特吸引力，目前面臨的只有缺人缺工的問題，這是最大的挑戰。呼籲政府持續研議有效的人力配套措施，協助產業穩健發展。

地上權 晶華 潘思亮

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