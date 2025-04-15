汽車業迎大利多 貿聯、聯嘉、堤維西 歡呼

川普關稅新政，豁免汽車暨相關零組件，台鏈歡呼。業內指出，率先受惠的包括台廠相關供應鏈OEM、AM廠家都拿掉緊箍咒，其中，OEM廠以和大（1536）、貿聯、聯嘉等直接受惠；AM則以東陽、堤維西等具競爭力。

國內指標車用零組件業者都指出，豁免關稅對業者「一定是大利多」，這也是川普首度直接對產業下達「赦免令」，因此具有指標性。業內分析，因為關稅暫時得到豁免，相關通路端的資金壓力減少，消費者取得的售價持平，不只市場庫存水位不致降低，消費者消費意願因而看好，因此汽車零組件後市看好。

針對美國總統川普鬆口，考慮豁免進口汽車和零組件關稅，和大集團董事長沈國榮說，「這對台灣汽車零組件廠當然是好消息！」沈國榮表示，台灣都是OEM廠，目前銷往美國的汽車零組件稅率還維持在2.5%，現階段生產出貨一切正常。

至於美國設廠計畫，沈國榮說，新廠正在申請建照，進度順利。和大集團配合特斯拉在嘉義大埔美園區有八條生產線，未來擬先在美國廠建置兩條產線，在適應美國的生產作業與文化後再逐步擴充。

貿聯-KY是特斯拉電源管理線束主力供應商。貿聯董事長梁華哲先前表示，因應關稅大戰及地緣政治考量，已配合客戶展開全球布局，例如從中國大陸昆山廠，轉移部分高速線的產能到馬來西亞廠生產，與AI伺服器有關的零組件，多要求在中國大陸以外的地區生產。

業者指出，高額關稅對汽車零組件產業而言，就是影響最終售價，畢竟超過25%的關稅不可能由廠商吸收，最後一定會轉嫁出去，造成車價大漲，消費者購買力減弱。（記者邱馨儀、宋健生、吳凱中、籃珮禎）