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裕元花園酒店端午伴手禮 青花椒牛三寶粽打造精緻高端風

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
裕元花園酒今年以「質感送禮、創新口感」做為搶攻端午市場的策略主軸。記者宋健生/攝影
裕元花園酒今年以「質感送禮、創新口感」做為搶攻端午市場的策略主軸。記者宋健生/攝影

時序入夏，迎來粽香飄逸的端午佳節。看準送禮與自用品嚐的市場需求，寶成（9904）集團旗下台中裕元花園酒店，今年由喆園鮑魚中餐廳的星級主廚團隊領軍，秉持職人手作精神，嚴選頂級食材，融合傳統風味與創新巧思，隆重推出「藍夏青雨．粽話千年」端粽禮盒。

今年有全台獨家，年年熱銷上千顆的《犇牛》青花椒牛三寶粽禮盒、一次嚐盡各式鹹甜美味的《藍夏》禮盒，還有僑鄉南洋甜粽與雪裡紅清香粽二款組成的《青雨》禮盒。5月19日前預購端午禮盒早鳥優惠八折，贈限量設計湛藍丹寧保冷袋乙只，線上商城再享宅配免運。

今年裕元花園酒店五星主廚團隊以食材品質安心為首要，加以創新研發五款口味，首推全台獨家《青花椒牛三寶粽》。主廚使用五代傳承的獨門秘醬滷製澳洲牛筋、牛腩與牛肚，再拌入現炒北港花生、客家酸菜、栗子，結合青花椒的鮮麻香氣提升味蕾檔次。

二推《豪野鴨香寶粽》，挑選宜蘭豪野鴨，將整隻鴨精修至黃金比例的豪野鴨胸，以多層醃製再煙燻切厚片處理，獨特豐潤皮脂包覆飽滿精肉，脂香四溢、肉質軟嫩，迷人的濃郁鴨香令人垂涎。

再推《松阪豬菌菇粽》，嚴選屏東在地頂級黃金六兩松阪豬，肉質甜美不膩、瘦肉不柴且嫩中帶脆，吃起來富有嚼勁，再搭配多種精緻食材，如紅藜麥、橄欖菜及韓松茸等，讓老饕享受如皇室般的奢華口感。

訴求素食與健康主義者，推薦全素《雪裡紅清香粽》，特選寒冬採收醃漬、最為脆口清甜的雪裡紅，搭配厚實花菇、枸杞、綠竹筍與長白糯米等嚴選食材，整體口感清新、香氣宜人。

以及奶素的《僑鄉南洋甜粽》，這款以南洋風味主打的創意甜粽，巧妙運用荔枝果泥、芋頭與台灣地瓜的自然甜香，交織出口感綿密潤口且天然健康的美味。

裕元花園酒店行銷傳播部經理杜岳修表示，綜觀節慶伴手禮市場，眾多消費者購買粽子的主要目的就是為了送禮，其次才是自用與家人共享，因此粽子的禮品屬性越發顯著。以飯店業來說，更是朝向精緻、中高端的節慶伴手禮面向發展，以產品創新與豪華感做為特色賣點。

裕元花園酒今年即以「質感送禮、創新口感」做為搶攻端午市場的策略主軸，製程由五星主廚團隊「親自手作」層層把關，提供顧客極盡安心的品質保證，預估今年端午檔期業績可較去年成長一成。

寶成集團旗下裕元花園酒店，今年隆重推出「藍夏青雨．粽話千年」端粽禮盒。記者宋健生/攝影
寶成集團旗下裕元花園酒店，今年隆重推出「藍夏青雨．粽話千年」端粽禮盒。記者宋健生/攝影
《豪野鴨香寶粽》挑選宜蘭豪野鴨，將整隻鴨精修至黃金比例的豪野鴨胸。記者宋健生/攝影
《豪野鴨香寶粽》挑選宜蘭豪野鴨，將整隻鴨精修至黃金比例的豪野鴨胸。記者宋健生/攝影
《青花椒牛三寶粽》主廚使用五代傳承的獨門秘醬滷製澳洲牛筋、牛腩與牛肚。記者宋健生/攝影
《青花椒牛三寶粽》主廚使用五代傳承的獨門秘醬滷製澳洲牛筋、牛腩與牛肚。記者宋健生/攝影

伴手禮 台獨 粽子

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