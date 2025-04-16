管理錦囊／與時俱進 擺脫管理三迷思

管理工作是一項持續不斷的成長過程。管理者透過不斷地解決問題，累積自身的管理經驗與量能，以應付未來的種種變數與挑戰，就如同寒帶動物累積脂肪度過寒冬。

爰此，傳統管理者習慣以過去的經驗與思維，來應對眼前變動的環境。然而，在這個萬事萬物日新月異的年代，企業所面臨與遭遇到的問題，卻可能是難以依賴過去經驗來解決的全新困境。例如新冠疫情期間，在遵守政府政策及遠距辦公時，如何兼顧員工與客戶關係的維護工作即是一例。

而這些跳脫過去管理經驗的新挑戰，不但提供我們對於嶄新管理思維的學習與思考機會，同時也讓我們反思，受限傳統管理思維對於組織危害的種種問題，以及如何以嶄新的思維來突破現狀，並養成解決未知問題的能力。

以下三個管理上的迷思，供新時代的管理者參考：

迷思一、以命令式管理面對問題

命令式管理著重於透過職權與威權，指揮所屬一舉一動，可收快速執行之效。然而，此舉卻容易造成獨斷獨行、壓縮員工發揮的空間與削弱應對能力，並養成組織消極面對問題的文化。

建立溝通思維，從透過良好的溝通管道開始，嘗試接納不同的想法，可避免先入為主所造成的偏見，同時培養員工面對問題、解決問題的能力。

迷思二、以寡頭式管理思考問題

寡頭式管理著重於透過中央集權方式，以維持單一的決策結構號令天下。然而，此舉卻可能導致組織效率低下，並弱化應付突發狀況的功能，不利組織處理問題的靈活性與彈性之維繫。

建立團隊思維，借助團隊的力量，發揮群策群力精神，如雁群飛行隊形，輪流承擔領頭雁之責任，透過相互扶持與激勵，運用集體智慧來思考對策。

迷思三、以經驗式管理解決問題

經驗式管理著重於憑藉著過去豐富的經驗，來思考解決問題的方式。然而，此舉卻可能面臨個人知識與經驗不足的難題，以致於出現錯估今非昔比的情勢，而導致全盤皆墨的窘境。

建立彈性思維，全面提升組織人盡其才、物盡其用的管理思維，在現有的經驗基礎上，加入廣納建言渠道，以培養員工隨機應變的能力。

傳統管理者經常忽視自身本職學能與經驗上的極限而不自知，產生上述迷思，進而阻礙管理思維與作為之精進。因此，管理者必須有所體認，管理思維影響組織的運作與發展甚巨，不得等閒視之。

「膠柱鼓瑟」原意是指將瑟的弦柱黏固才彈奏它，如此一來便無法彈出高低的音調。而「食古不化」原意是指學習了古代的知識，而不懂得理解與應用，就如同進食而不能消化一樣。這兩則成語，都是藉以比喻做事一味守舊、拘泥而不知變通。

新世代的管理者應借鑑古人智慧，持續吸收新知，適時調整、修正及改變管理心態與作為，才能讓自己與時俱進，隨時為應付下一個問題做好萬全的準備。