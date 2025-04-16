古書今贏／見微知萌 謀定後動

站在小丘上，看到孩子們在樹下打球，心想雖然不用曬太陽，選點似乎不適合，順口對朋友說：「等下應該會有球掛到樹上。」

如響斯應，一顆球咻地卡在樹上，拋球的人拿起另外一顆球，朝樹上砸去，我說：「第二顆球準備上去了。」果如其然，朋友笑說：「樹上的球有伴了。」

先前第一顆球卡住時，孩子們發出驚呼，似乎有些懊惱，等到第二球卡住，卻爆出笑聲；我告訴朋友：「看來他們打算爬樹了…」朋友愣了一下：「不會吧？樹那麼高。」

正要出聲提醒，一個男孩已經竄到樹下往上跳，眼看快要搆到球，左手抓的樹枝啪的一聲折斷，伴隨著眾人驚呼，男孩從樹幹上快速滑落，幸好反應敏捷，只是小刮傷。

朋友：「幸好沒事，不過這下子沒球玩了。」我搖搖頭：「等下看不過去的人，會拿竹竿來捅了。」朋友看了看周遭，訝異的說：「這裡應該找不到吧？」

話剛說完，一位家長拆了一根營竿遞給男孩，戳了幾下，兩顆球都掉了下來，孩子們又繼續玩了起來，好像什麼事也沒發生。

朋友笑著說：「你也太神了」，我回：「不是啦，我只是從他們的動作猜到結果，再從結果推演下一個動作和可能的結果。」

宋朝呂祖謙《東萊博議．卷八》：「人的言行之所以招來災禍，是因為過度放鬆和貪享安樂；能夠得到庇蔭，是因為對任何事，都能心懷戒懼勤奮努力。人性想避禍得福，偏偏遇到危險，主要是只看到表面（眼前）的快樂，沒看到（忽視）隱藏在背後的禍患。」

球卡在樹上，能不能拿回來，看起來不是天大的事，但是從整個過程，似乎存在一些問題，如果要做之前想清楚，就不會旁生那麼多枝節。

日常生活中，簡單的事變成複雜難收拾，主要是一開始沒想清楚、隨便做，尤其在特別開心或倦怠的時候，心智和感官變得遲鈍無比，以至於好事情無法有始有終，即使面對不好的事情，也不那麼在意，最後變成無法收拾，所以面對任何人任何事，抱著謹慎敬畏的心非常重要。

《韓非子．說林上》：箕子看到紂王使用象牙筷，感到擔心害怕。他隱隱想到，使用象牙筷吃東西的人，使用的碗，必定不會一般般。

飲食使用犀玉杯，杯內不會放菽藿類的野菜，盛的一定是旄象豹胎，用的和吃的那麼好的人，絕不會穿粗布短衣，住在茅草屋。按照這樣下去，耗費天下也無法滿足私慾。

「見微知萌，見端知末」，人的內心，躲藏著一位先知，任何事情只要用心觀察，在一發生的同時，或多或少可以預知結果，正好像跨出左腳，下一步應該是抬起右腳，只要心裡感到不安，就應該先停下腳步好好思考。