法律頻道／傳統貿易轉型 三方面著手

「十年前，貿易公司是靠著資訊差異賺錢，現在網路時代所有製造商資訊都可以在網上輕易找到，這行業該怎麼走下去？」一位台灣貿易公司資深經理諮詢時如此感嘆，道出了當前國際貿易產業的困境。

傳統貿易公司建立在資訊不對稱的基礎上，透過掌握供需雙方的資訊差異來賺取中間差價。隨著互聯網技術發展，特別是阿里巴巴等B2B電商平台崛起，製造商與終端買家能直接在線上取得聯繫，大幅壓縮了中間商生存空間。

根據世界貿易組織（WTO）數據，2005年至2022年間，全球可數位化服務出口增長了2.4倍，占全球服務出口的比重從45.0%提高至57.1%，顯示數位貿易興起正使傳統貿易中介服務市場份額相對下降。

新科技造成商業模式威脅無時不在，不懂利用科技的企業終將被市場淘汰，而善於擁抱新科技的公司則能取代原有領導者。面對挑戰，傳統貿易公司可從以下幾方面著手轉型：

第一點，智能供應鏈整合。在全球化供應鏈中，「降低庫存」是品牌公司核心需求。貿易公司可利用AI技術建立智能供應鏈管理系統，整合採購、物流、倉儲等環節，將供應鏈廠商的庫存、產能、交期串連，幫助品牌商精準管理庫存。例如台塑網科技提供的SCM系統，已將接單到交貨的期程從90天縮短至20天，大幅提升供應鏈效率。

第二點，多語言智能客服。語言障礙一直是跨境貿易的重要屏障，也是貿易公司傳統優勢。而AI翻譯技術現可支援24小時處理全球詢價與接單，或輔助現有客服降低負擔，創造全新競爭維度。現在已有廠商推出AI系統就能自動處理多語言客戶諮詢，顯著降低人力成本並提高成交效率。

第三點，B2B到B2C的轉型。隨著手機網路技術發展催生直播電商，傳統僅處理B2B業務的公司可利用AI分析消費者行為，打造虛擬銷售平台，結合虛擬偶像、自動文案及影片進行直播帶貨。阿里巴巴國際站數據顯示，2023年以來，每天線上觀看跨境直播的海外買家同比增長127%，為外貿商家帶來的商機增長達156%。

貿易公司的創新轉型，可同時從內部與外部兩個維度推進。內部創新著重提升企業效率和價值：建立整合型ERP系統，實現即時數據共享，同時打造數據分析平台，優化決策與庫存管理。更甚者，發展供應鏈金融產品，為上下游客戶提供融資支援。

外部創新透過戰略合作和投資擴大業務範疇：策略性投資工廠，或投資供應商股權作為貿易籌碼。例如，併購具AI、物聯網技術的科技公司，快速獲得技術能力。或與科技、物流、金融機構建立聯盟，共同打造貿易服務生態系統

還有一種混合創新模式。結合內外部優勢：推動全面數位化轉型，建立完整數位基礎設施，培養數位人才，同時引進AI和數據分析專業人才。建立創新知識管理體系，促進組織學習。

在AI數位浪潮中，貿易公司不能停留於傳統買賣模式，而是要轉型為整合供應鏈、提供全方位服務的數智化企業。AI不是威脅，而是重塑貿易價值的新機遇，擁抱變革，在新時代國際貿易環境中創造價值，不被淘汰。